[DOCUMENT] Propostes i recomanacions d'Homes per la Igualtat a les candidatures que es presenten a les eleccions del 23J

Davant la proximitat de les eleccions generals del proper 23 de juliol, Homes per la Igualtat – Mallorca (HxI) ha fet públic un document amb propostes i/o suggeriments que, «com associació que fa costat al feminisme, treballa fermament per la igualtat de drets i l'erradicació de tota forma de violència contra les dones».

En aquest sentit, HxI recorda que es tracta d'una entitat l'objectiu bàsic de la qual és conscienciar els homes sobre la necessitat d'avançar en les polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere. Això no obstant, i «sempre des de l'estricta independència de qualsevol partit o opció ideològica», HxI es mostra «contundentment en desacord amb aquells partits que neguen obertament l'objectivitat que suposa el fenomen de la violència contra les dones i els drets que les emparen i protegeixen, com també amb aquelles opcions que, tal com s’expressa al punt 3r d'aquestes propostes, pretenen regular o justificar la prostitució com un treball normalitzat, en contra de gairebé totes les normes i convencions publicades i que gaudeixen d'un ample consens sobre la matèria».

Propostes

Aquestes són les propostes d'Homes per la Igualtat

1 - Perspectiva de gènere

Des d'HxI consideram cabdal continuar avançant en la igualtat real entre homes i dones. Ens preocupa especialment la discriminació indirecta, que es produeix quan una pràctica aparentment neutra ocasiona un desavantatge particular, especialment a les dones. Per afavorir aquesta igualtat real de tracte i impulsar accions correctores de millora, proposam la posada en marxa d'un òrgan de control i anàlisi d'incompliments de la perspectiva de gènere. No caldria crear cap nou departament; aquesta estructura administrativa podria adscriure's per exemple al Ministeri d'Igualtat o equivalent, que actualment té les competències en aquesta matèria.

2 - Finestreta única per a la violència de gènere

Atesa la importància i l'augment exponencial de les agressions físiques i sexuals cap a les dones, s’ha de disminuir al màxim la victimització secundària que es pot produir quan són assistides. Una bona manera seria la concentració espacial de tots els serveis d'atenció a la dona, creant una finestreta única interadministrativa que doni resposta i protecció a les dones amenaçades o que hagin sofert violència física o psicològica.

3 - Prostitució

Des d'HxI entenem que la prostitució constitueix una forma d'esclavitud i violència cap a les dones, tal com s'estableix a l'article 3 del Protocol de Palerm i ha recordat repetidament el Tribunal Suprem en abordar aquesta qüestió. Des d'aquesta perspectiva, doncs, HxI considera que les postures que pretenen regular l'exercici de la prostitució des de qualsevol àmbit, ja sigui polític, sindical o associatiu, no fan més que afavorir les condicions de vulnerabilitat i explotació en què treballen la majoria de dones que l'exerceixen.

L'abolicionisme no és cap utopia, sinó un deure feminista i del tot necessari. Cal, per tant, seguir treballant des de tots els àmbits per tal d'eradicar la que sens dubte és la major i més socialment acceptada forma de violència contra les dones.

4 - Educació i prevenció

HxI considera que una educació igualitària i transversal és un element clau per formar els joves i les al·lotes i prevenir-los davant tota forma de masclisme o abús, especialment davant la forta influència de la pornografia a les xarxes socials, com més va més dura i violenta. Aquesta educació ha de tenir en compte així mateix aspectes com la discriminació indirecta, la positiva, i l'educació afectivosexual davant el progressiu impacte d'aquest tipus de pornografia i el consum de prostitució a gran escala, fent-los veure que es tracta de fenòmens altament alienants i de cosificació del cos de la dona.

Volem aclarir així mateix que educació per la igualtat no és confondre els infants amb discursos sobre la identitat sexual, i que el respecte per totes les identitats sexuals és una qüestió al marge de la reivindicació feminista d’igualtat real.

5 - Famílies monoparentals

Sobre aquesta temàtica, HxI fa les següents propostes als partits que es presenten a les properes eleccions:

- Considerar les famílies monoparentals com a família nombrosa amb un sol descendent, a efectes legals i de protecció i cobertura social.

- Duplicar els permisos laborals, equiparant-los a les famílies biparentals i considerant la possibilitat que els puguin gaudir equiparant la suma d’ambdós progenitors.

- Millorar la conciliació laboral, de manera que l'Administració assumeixi si és necessari el cost de absentisme imprescindible per tenir cura d’un infant, en lloc de les empreses, mare o pare afectats.

- Visibilitzar fiscalment el model familiar a la normativa de l'IRPF i equilibrar les deduccions fiscals amb les famílies biparentals, tot implantant, a més a més, mecanismes per a deduir despeses addicionals.

6 - Pensions

Disminuir l'exigència en el nombre d'anys cotitzats a la Seguretat Social, per accedir a les dates de jubilació en general, a les dones nascudes al voltant de l’any 1965 i, al mateix temps, millorar els coeficients reductors pel que fa al cobrament de la pensió. No es tracta de modificar edats de jubilació, sinó de compensar les possibilitats d'accés i dret a una pensió amb equitat i perspectiva de gènere, tot pensant en una generació de dones de certa edat que no ho ha tengut fàcil a l'hora d'accedir a un lloc de feina remunerat i/o s'ha hagut de dedicar, dins un context marcadament masclista, a la cura dels fills o de les persones majors al seu càrrec.