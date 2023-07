CCOO avisa que al setembre hi haurà mobilitzacions en l'àmbit de l'educació infantil si no hi ha acord amb la PIMEM

El sindicat CCOO ha reivindicat millores en les condicions laborals que «dignifiquin la tasca dels treballadors d'educació infantil» i ha avisat que al setembre «tornaran les mobilitzacions d'Educació Infantil si no s'assoleixen avanços i un canvi d'actitud de la Federació d'Escoles Infantils de la Petita i mitjana empresa de Balears (Feipimem)».

Segons ha informat el sindicat, els representants de CCOO Balears Pepa Ramis i Edu Rodríguez han assenyalat que «el Salari Mínim Interprofessional (SMI) són 1.080 euros bruts, mentre que una educadora infantil en un centre privat cobra 1.028 euros bruts i una educadora d'un centre privat sostingut amb fons públic, té un salari de 1.134 euros bruts».

Així, han iniciat una campanya de recollida de signatures per a «reivindicar la dimensió educativa de la tasca dels treballadors d'infantil 0-3 anys, així com el compliment del V Acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva (Aenc)». A més, han criticat «l'actitud de les patronals a nivell estatal davant del seu rebuig a millorar el conveni col·lectiu».

Per aquests motius, han assenyalat, han iniciat la campanya de recollida de signatures que es traslladaran a la taula negociadora de Madrid com a «mesura de pressió i suport a la negociació».

També han avisat que «es convocaran noves mobilitzacions la primera quinzena de setembre perquè la situació actual és completament insostenible». «És necessari recordar que el sector 0-3 té salaris que no arriben al SMI i no es corresponen amb les hores de preparació a casa, la responsabilitat que assumeixen ni la formació que se'ls exigeix».

Després de la darrera reunió celebrada a Madrid divendres passat, CCOO ha considerat que «la pretensió de les organitzacions patronals és continuar amb la precarització dels treballadors perquè manifesten molt poc interès en la negociació del nou conveni col·lectiu».

En aquest sentit, han apuntat que «és indignant i impropi dels qui representen a les entitats del sector que amb més d'11 reunions no s'hagi pogut tancar ni una sola millora».

El sindicat ha recordat que a finals de juny es varen celebrar una sèrie d'actes reivindicatius a nivell estatal. A Mallorca els sindicats del sector es van concentrar davant Feipimem per a «manifestar el seu malestar davant la falta d'avanços en la negociació». També es varen organitzar parades de les treballadores reivindicatives i testimonials en les escoletes 0-3.

La valoració que CCOO va fer del seguiment a nivell estatal va ser molt positiva. Així mateix, a Mallorca el seguiment de les parades va ser «tot un èxit» en les escoletes de gestió indirecta.

Així, han indicat que «aquest conveni afecta uns 1.000 treballadors a les Balears» i han fet una crida als afectats per a «secundar totes les iniciatives de manera massiva per a aconseguir signar unes noves taules salarials de manera immediata que incorporin les últimes pujades de l'IPC i nivell de vida».

Finalment, han remarcat que reclamen «salaris dignes» dins d'un sector que «no aprofundeix més en la bretxa salarial per qüestió de gènere». «És un sector feminitzat, precarizat i amb molta parcialitat», han conclòs.