[VÍDEO] Activistes irrompen en un 'beach club' d'Eivissa per a denunciar la destrucció que representa l'estil de vida dels megarics

Activistes de les organitzacions ecologistes Futur Vegetal i Extinction Rebellion han organitzat una protesta al 'beach club' de luxe de 'Blue Marlin' a Cala Jondal (Sant Josep, Eivissa), per a advertir de la «incompatibilitat de sostenir l'estil de vida dels megaricos i afrontar la crisi climàtica».

Els manifestants portaven pancartes on es podia llegir «Jets Privados y Mega Yates = Inusticia Climática + Energética», «You Consume Others Suffer» i «Your Luxury, Our Climate Crisis».

Durant l'acte de protesta, una de les activistes va pintar a una de les parets del local la xifra +1.5ºC, en referència al límit d'augment de temperatura marcat per l'acord de París i que «tot apunta que se superarà aquesta dècada».

L'acció forma part de la campanya 'Jets and yachts, the party's over' (Jets i iots, la festa s'ha acabat), posada en marxa per la plataforma 'Eivissa es rebel·la', composta per diferents organitzacions climàtiques locals i que aspira a «causar disrupció durant tota la setmana a Eivissa» i amb què exigeixen «la prohibició de jets privats i l'eliminació de les emissions de luxe».

«La societat pateix esdeveniments climàtics extrems sense precedents que empitjoraran, per la qual cosa cal una reducció immediata d'emissions si es vol evitar els pitjors escenaris, però a Eivissa es promou un estil de vida que està destruint el planeta i la vida de milions d'humans i altres animals», ha argumentat Futur Vegetal.

Els activistes varen ser desallotjats del beach club pel personal de seguretat. Es tracta del segon acte de la campanya, que va començar aquest dilluns amb una acció a la porta de PACHA Eivissa.