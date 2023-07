Aquest diumenge se celebra 'Mulla't per l'esclerosi múltiple' per donar suport als afectats per la malaltia

Aquest diumenge s'han fet, a diversos punts de les Illes Balears, els actes de suport a la campanya 'Mulla't per l'esclerosi múltiple'.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha assistit a l'acte central de la campanya que s'ha fet al Club Nàutic de Sa Ràpita i s'ha compromès a posar en marxa itineraris «específics i àgils» per a malalts crònics de malalties com aquesta.

En declaracions als mitjans de comunicació, Prohens ha aclarit que aquest acte estava preparat abans de les eleccions, si bé, ha continuat, «és un meravellós regal que el primer acte al qual assistesc com a presidenta, deixant a un costat les preses de possessions sigui en aquest de 'Mulla't per l'esclerosi múltiple', amb l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (Abdem) i a la platja de Sa Ràpita».

L'esclerosi múltiple és una malaltia amb molta prevalença entre la població adulta jove, principalment entre les dones, que pot paralitzar el projecte de vida en el moment del diagnòstic.

Prohens ha reiterat el seu compromís amb Abdem i els malalts per a «fer efectius itineraris específics i àgils per a malalts crònics de malalties com aquesta, l'esclerosi múltiple». I ha emplaçat a tots a participar en aquest dia «per a reivindicar i mostrar aquesta malaltia de les 1.000 cares», ajudant «sense jutjar i sent empàtics» a recaptar fons per a «avançar en la recerca i atenció precoç d'aquesta malaltia».