Adolfo Vilafranca ja és el nou president del Consell de Menorca

El candidat del PP a la presidència del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha estat nomenat aquest dissabte migdia nou president de la institució insular amb el suport del seu partit i de VOX.

En concret, Vilafranca ha estat nomenat nou president del Consell de Menorca amb el suport de 7 dels 13 consellers de la institució, els corresponents al PP i VOX, i el vot contrari dels 5 restants, corresponents als consellers de PSOE i Més per Menorca.

Durant el seu discurs, Vilafranca ha reivindicat l'acord aconseguit entre el PP i VOX perquè Menorca tingui un govern «nascut, negociat i signat a l'illa». Amb aquestes paraules, el dirigent del PP ha volgut deixar clar que «el Consell no ha estat moneda de canvi» perquè la presidenta del Govern, Marga Prohens, pugui tenir un govern en solitari, és a dir, sense VOX, que sí que estarà, no obstant això, en els consells insulars de Mallorca i en el de Menorca.

«No se'ns ha imposat res perquè la nostra voluntat sempre va ser la d'arribar acords amb l'altra força política que volia el canvi. Per tant, aquest ha estat un acord des de la llibertat, nascut, negociat i signat a Menorca», ha emfatitzat Vilafranca, qui ha lamentat que «algunes formacions apel·lin a la democràcia quan els interessa i la menyspreïn quan els ciutadans els retiren el seu suport» i ha demanat «prudència amb els qui fan bandera dels discursos de la por que poden genera actes vandàlics, que sí que són antidemocràtics, com els que ja ha sofert el PP a Menorca».

El nou president de la institució insular s'ha compromès així mateix al fet que «no hi haurà cap reculada amb el nou govern insular de Menorca». Perquè, s'ha compromès a «governar per a tots, posant per davant qüestions tècniques a ideològiques». «No hi haurà així», ha incidit, «ciutadans de primera i de segona, sinó persones per a les quals es treballarà amb l'objectiu que tinguin una vida lliure, plena i digna».

Per això, ha oferit diàleg a la resta de forces polítiques amb representació en el Consell, com a primera mostra d'un govern insular que aspira a «ser obert, dialogant i pròxim». I, també, ha continuat, «un govern estable, que dugui a terme una gestió eficient i que ajudi a tots els menorquins a progressar en llibertat».