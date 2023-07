El Moviment Feminista de Mallorca representa un aquelarre i cala foc al «patriarcat, el masclisme i el negacionisme»

El Moviment Feminista de Mallorca (MFM) ha celebrat aquest dijous un 'aquelarre feminista' al parc de Ses Estacions de Palma, davant la investidura de Marga Prohens, perquè, des del seu punt de vista, el pacte entre PP i VOX «posa en risc totes les dones».

La convocatòria dels col·lectius feministes de Mallorca ha començat amb un punt informatiu a les 18.30 hores i a les 20.00 hores s'ha donat pas la convocatòria, amb la qual pretenen aconseguir que «no es produeixi cap reculada en els drets i llibertats conquistades durant molts anys de lluita».

Una de les portaveus del MFM, Maria José Busquets, ha assenyalat que aquest ha estat el primer acte de protesta i «rebuig» al pacte de Govern signat per PP i VOX, al qual se li ha donat una forma teatral d'«aquelarre», en el qual han fet un conjur per a espantar «el patriarcat, el masclisme i el negacionisme».

Encara així, ha assenyalat que la idea del MFM és que «cada vegada que s'aprovi una mesura que es consideri un pas enrere o un atemptat contra els drets de les dones se sortirà al carrer a protestar", malgrat que esperen que el Govern no comenci a legislar en aquest sentit fins a setembre, sobretot per la convocatòria de les eleccions generals del 23J.

A més, les feministes han assegurat que estaran «molt atentes» i seran «molt crítiques amb els missatges negacionistes», als quals volen «fora de les institucions» i, amb «qualsevol decisió que suposi una reculada en drets».

En aquest sentit, des del MFM creuen que el pacte signat entre PP i VOX en el Govern suposa «una reculada en drets en tots els àmbits» i, han afegit que el MFM no es quedarà «de braços plegats davant d'un Govern que posa en risc a totes les dones», per la qual cosa ha cridat a la mobilització.

Així, el col·lectiu ha exigit 13 punts al Govern per evitar «un retrocés en les polítiques d'igualtat» i ha presentat les seves reclamacions als partits per al 23J. Entre les seves reivindicacions han destacat «un abordatge integral i eficaç de la violència masclista, més inversió en recursos i en serveis especialitzats per a la prevenció i l'atenció en tot el territori, i mesures contundents contra l'assetjament i la violència sexual».

També han exigit «programes de coeducació i un nou model educatiu que aplicació la perspectiva feminista de manera transversal, mesures fermes contra l'explotació sexual i reproductiva de les dones, polítiques laborals feministes i l'abolició de les pràctiques patriarcals del mercat laboral, així com cobrar el mateix per fer el mateix treball».

Així mateix, el MFM ha manifestat la seva reclamació de «crear campanyes de corresponsabilitat eficaces, de mesures reals contra la feminització de la pobresa i contra la precarietat del treball de cures, que les treballadores de la llar tenguin els mateixos drets i dignitat laboral que la resta i que no hi hagi cap supressió d'organismes d'igualtat».