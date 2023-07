Feministes en Acció demana la mobilització i participació de les dones en les eleccions generals del 23 de juliol

El col·lectiu Feministes en Acció ha demanat la mobilització i participació de les dones en les eleccions generals del pròxim 23 de juliol, per a «garantir els drets i llibertats de les dones, conquistats en aquests anys de lluita i mobilitzacions».

L'agrupació feminista ha assenyalat que, en aquests comicis, a les dones «els toca decidir amb el seu vot si s'avança o retrocedeix».

«En la conjuntura política actual, amb els governs de dretes i extrema dreta que s'han conformat en tot l'Estat des del 28M, també a les Balears, hi ha un perill de reculada en els drets i llibertats de les dones», ha argumentat Feministes en Acció.

Per això, han reclamat a les dones ser «conscients» que el seu vot és «importantíssim» perquè "representen més del 50 per cent de la població» i «és necessari garantir els drets i llibertats de les dones, conquistats al llarg de tots aquests anys de lluita i mobilitzacions al carrer».

A més, han apuntat que en cas de reculada política i social, «els drets de les dones sempre són els primers que es retallen» i ho han exemplificat amb «la supressió d'organismes d'igualtat».

«Com va dir Simone de Beauvouir, que mai s'oblidi que serà suficient amb una crisi econòmica, política o religiosa perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats, mai es donen per adquirits. Heu de romandre vigilants tota la vostra vida», ha ressaltat l'organització.

En aquest sentit, i pesi al «desencantament i decepció» per «algunes de les lleis recentment aprovades», el col·lectiu ha assenyalat que el feminisme és «l'eina més eficaç de lluita contra les reculades socials, econòmics i polítics».

«Estan negant la violència masclista, una violència cap a les dones per ser dones, i no intrafamiliar, per això és necessari mobilitzar-se», ha reivindicat Feministes en Acció, al que ha agregat el nombre de dones assassinades durant aquest 2023, que segons dades oficials, puja a 24.

«Les dones volen ser lliures, volen decidir sobre els seus cossos i el seu futur, per això han de mobilitzar-se i votar en les eleccions generals del 23 de juliol», ha rematat el col·lectiu.