El Moviment Feminista de Mallorca (MFM) convoca un «aquelarre feminista» al parc de les Estacions de Palma

El Moviment Feminista de Mallorca (MFM) ha cridat a participar, aquest dijous, a un «aquelarre feminista» que durà a terme al parc de les Estacions de Palma, davant la previsible investidura de la candidata del PP a la presidència del Govern, Marga Prohens, amb l'abstenció de VOX en la segona votació.

Els col·lectius feministes muntaran un punt informatiu a partir de les 18.30 hores i a les 20.00 hores es durà a terme la convocatòria, amb un ball per a «afavorir els bons auguris i conjurar els mals esperits del sistema patriarcal i els seus còmplices que amenacen les dones amb una reculada brutal de drets i llibertats», segons ha apuntat el MFM.

Aquesta és una de les primeres accions del moviment, que la setmana passada ja va mostrar el seu «rebuig absolut» i «preocupació» pel pacte entre PP i VOX en un comunicat. El MFM va assenyalar que en el document de l'acord publicat «no s'esmenta ni una sola vegada el concepte de violència de gènere, que han diluït sota l'epígraf de violència intrafamiliar».

Per això, el Moviment Feminista de Mallorca va assegurar que no es quedaria «de braços plegats davant un Govern que posa en risc totes les dones», per la qual cosa va cridar a «organitzar-se, lluitar i reivindicar els drets als carrers», ja que, des del seu punt de vista, «venen anys durs».