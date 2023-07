L'Associació El Defensor del Pacient «La UCI de Son Espases està al límit i a l'estiu es duplica la població i la malaltia no fa vacances»

L'Associació El Defensor del Pacient ha qualificat aquest dimecres de «vergonya» que la unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital de Son Espases estigui «al límit en una Comunitat com les Balears, on es duplica la població i la malaltia no té vacances».

La presidenta d'aquesta entitat, Carmen Flores, ha remès una carta a la presidenta en funcions de les Balears, Mae de la Concha, i a la consellera de Sanitat i Consum, Patricia Gómez, en la qual ha expressat el seu malestar per la situació «límit» en l'àmbit sanitari.

A la carta, Flores les ha acusat de que «no els importa» la situació i d'«estar» «còmodes a la butaca». També ha criticat que l'atenció és «cada vegada pitjor» i la privatització «limita» els serveis públics «perquè és fàcil tirar els doblers públics per engreixar la sanitat privada».

A més, les ha instat a «posar mitjans, personal i no limitar els serveis, perquè encara que elles estiguin de vacances, la malaltia no».

Finalment, ha conclòs dient que des de l'Associació «esperen que es posin les piles», i que «es guanyin el sou que cada ciutadà balear paga amb els seus impostos».