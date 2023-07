Dos agents de la Policia espanyola escorcollen un ciutadà afromallorquí i li diuen «las personas de color llevan droga en el bolsillo»

Un conegut dinamitzador cultural, mallorquí d'origen nigerià, ha denunciat un greu cas de discriminació per raó de color de pell que s'ha produït aquest dimarts a Palma.

Victor U., ue es defineix com a afromallorquí, ha denunciat que «de tornada de jugar a pàdel a Son Morro, he agafat BiciPalma i a la rotonda entre el Rafal i el pont de Son Gotleu, dos agents de la policia nacional m'han aturat. Volien saber d'on venia. Els he dit 'de jugar a pàdel'. Sembla que no m'han cregut. Un d'ells, repetitivament, me demana si mai m'havia detingut la policia perquè la meva cara s'assembla a algú que estan cercant. A la quarta vegada de fer-me aquesta pregunta, li he dit que s'estava passant i que em tractàs com un ciutadà i no com un delinqüent. No els ha agradat el meu comentari (jo ja estava enfadat) així que m'han demanat el meu document per comprovar. Des de la centraleta els diuen que no hi ha res i han volgut fer valdre la seva 'autoritat'; demanen escorcollar la meva bossa, les butxaques, llevar-me els calcetins, i que m'assegués en terra. Un amic que passava amb la moto s'ha aturat per demanar explicacions i dir que me coneix molt bé. Els agents li contesten que 'les persones de color duen droga a les butxaques'. Obviament els he dit que el comentari era racista. Que som negre africà i NO DE COLOR i a aquest nivell s'haurien d'escorcollar més de 5.000 negre-africans del barri. Ara diuen que són ells els que em denunciaran per la meva actitud».

Victor U. ha conclòs la seva explicació dels fets dient: «Seguesc en xoc! La part positiva és que m'ha passat a mi i, amb coneixement de causa, afirm que la competència intercultural d'aquests dos agents ha brillat per la seva absència. En fred faré consultes i prendre les accions pertinents».