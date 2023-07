El GOB alerta que el PP «assumeix el relat ideològic de l'extrema dreta» en qüestions fonamentals de l'àmbit ecosocial

La candidata del Partit Popular a la Presidència del Govern, Marga Prohens, va fer aquest dilluns el seu discurs d'investidura i hi va presentar el que va definir com el seu programa de govern. «Un programa que assumeix el relat ideològic de l'extrema dreta en qüestions fonamentals de l'àmbit ecosocial», ha valorat l'entitat ecologista GOB Mallorca.

L'entitat ha destacat que la candidata «va presentar un programa de propostes neoliberal, en què es posen les institucions a mercè dels grans interessos econòmics una vegada més, i això implica, a les nostres illes, més turisme, més construcció, més infrastructures i previsiblement privatitzacions de serveis públics essencials».

«El nou Govern assumeix els principis de política més agresiva del capitalisme neoliberal, descartant l'assumpció de límits, descartant cap opció vinculada a decreixement o diversificació més enllà de la dependència i especialització turística i sense ni tan sols esmentar l'actual crisi climàtica i ecològica», denuncia el GOB.

A més, remarquen que Prohens va parlar d'habitatge, «però no per protegir el dret a garantir-lo per a tothom, sinó per garantir les possibilitats de contruir-ne més sense cap altra política enfocada des d'una perspectiva social ni ambiental o territorial, sinó exclusivament des d'una perspetiva empresarial, cedint fins i tot sòl públic a la iniciativa privada per a la construcció». També es refereixen a l'anunci d'una Conselleria de la Mar, «que va quedar clar que seria una Conselleria enfocada a protegir els xibius de la costa i impulsar el sector nàutic. Va parlar de que seria una legislatura de l'aigua, fent referència a la inversió en infrastructures perquè l'estrés hídric no sigui un problema per a l'augment de l'activitat econòmica turística».

El GOB ha apuntat que «ni la protecció del territori, ni la biodiversitat, ni la fragilitat dels recursos, ni la crisi climàtica, ni la situació d'emergència habitacional des de la perspectiva social varen ser esmentades al seu discurs». «La candidata a presidenta presentà un programa polític centrat en la llibertat individual, l'enaltiment de la seguretat, la segregació i el no intervencionsme des de les administracions per tal que sigui el mercat, els fons inversors, i el capital els que tenguin carta blanca per envestir amb inversions sense cap tipus de restricció ni límit», expliquen.

Per tot això, el GOB recorda que 'Sense límits no hi ha futur' i que les oportunitats del benestar de les futures generacions «deixaran d'existir en una terra erma i sobreexplotada i en una societat polaritzada i atiada pels discursos de l'odi i el menyspreu a la diferència, que haurà de fer front a les conseqüències devastadores de la crisi climàtica, energètica i social que sabem cert que no resoldran les polítiques neoliberals i d'extrema dreta que representa l'actual proposta ideològica del Partit Popular».

Finalment, l'entitat apunta que caldrà «fer fort l'ecologisme social i la defensa del territori des de la perspectiva de justícia social, davant aquesta onada de devastació neoliberal anuciada ahir per la candidata a la presidència de les Illes Balears de la mà de la ultradreta en un context sense precedents».