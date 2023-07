El GOB Menorca escriu una carta sobre Son Bou al nou president de Meliá, Gabriel Escarrer

Reproduïm la carta que ha escrit el GOB Menorca al nou president de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer:

«Sr. Gabriel Escarrer,

Aquests dies s'ha publicat que l'empresa Melià, propietària dels grans hotels de Son Bou, ha canviat de direcció. Vostè, Gabriel Escarrer fill ha substituït en el càrrec a Gabriel Escarrer pare. Volem aprofitar l'ocasió per felicitar-lo en la nova responsabilitat assumida i desitjar-li un camí d'encerts.

Com segurament sabrà, a Menorca tenim una certa polèmica amb un dels seus establiments. Hem pensat que, ara que comença en aquest nou càrrec, podria ser útil explicar-li els motius de les desavinences del GOB amb el projecte de modernització dels hotels de Son Bou que la seva companyia intenta tramitar a la nostra illa.

Als anys setanta, es van alçar a la platja més gran de Menorca dues torres de 12 plantes, que tenen algunes construccions afegides als laterals i que configuren un sol hotel, anomenat amb el singular nom de Milanos-Pingüinos. La companyia Melià ho va adquirir ja fa uns anys i, en 2017, va presentar un projecte per modernitzar l'edifici.

La suposada millora no va acompanyada de reducció de places, com es podria esperar, sinó que preveu mantenir les actuals 1.140 places, la major part de les quals funcionen amb sistema de tot inclòs.

De manera resumida, l'actuació que la seva empresa vol dur a terme implicaria mantenir l'actual alçada de les torres, escapçar només 428 m2 a un cantell entre els pisos 9 i 12, i afegir molt de volum nou (6.000 m2) entre la planta baixa i el pis setè. Això implicaria augmentar molt l'afectació paisatgística, perquè ara es pot veure el mar entre les torres, però amb el nou projecte seria tot una pantalla opaca.

També preveu duplicar l'actual superfície de piscines, de tal manera que es pretén disposar de 2.245 m2 de piscina, en una parcel·la que està en primera línia, a menys de 90 metres del mar.

Aquestes característiques, Sr Escarrer, semblen casar malament amb la declaració de sostenibilitat que fa la seva companyia i amb els compromisos que s'anuncien a les seves publicacions. No acabem d'entendre com pensen reduir el consum energètic de l'establiment, com imaginen complir amb els objectius de l'Agenda 2030 que anuncien, o com podran avançar en la millora de la petjada hídrica, si amplien l'hotel, mantenen les places i dupliquen les piscines.

Li explicam aquestes coses perquè sabem que és habitual que l'alta direcció no conegui els detalls de les informacions que publica la pròpia companyia. Per exemple, potser vostè no és conscient que fan ostentació d'haver aconseguit una reducció d'emissions de carboni del 51 % (que és un percentatge enorme) però l'exemple que usen correspon a l'any 2020 (que és l'any de la pandèmia, on el món es va paralitzar).

Sr. Escarrer, pensam que tenen vostès una oportunitat d'or per demostrar la seva aposta real a una illa com aquesta, que és Reserva de Biosfera. Tenen vostès la possibilitat de presentar un nou projecte, que s'adeqüi als paràmetres urbanístics vigents, de planta baixa més dos pisos i alliberar Menorca d'un dels atemptats paisatgístics més importants que s'han fet al seu litoral.

A l'hora de decidir, tengui en compte que el GOB ha escrit repetides vegades a l'Ajuntament d'Alaior advertint que aquests hotels estan en una situació d'il·legalitat, cosa que han confirmat diversos informes judicials encarregats pel municipi. No tenen prou superfície de parcel·la.

Recentment, la nostra entitat, amb l'ajuda de molta gent, ha interposat un contenciós judicial contra l'agrupació que pretenia afegir metres quadrats i legalitzar l'hotel. Perquè sembla que han agafat zones verdes i, així i tot, la superfície no els basta.

En funció del resultat d'aquest contenciós, es podrà veure també el grau de responsabilitat de les persones que han treballat per evitar que es pogués consultar prèviament la documentació, que han elaborat informes i que han donat ordre de tirar endavant les maniobres que ara analitzen amb detall els advocats i pèrits designats.

Aquests són els temes que venen d'herència dels temps passats. Però vostè comença un nou període i potser podria ajudar a que les coses vagin d'una altra manera. En la nostra opinió, les empreses poden tenir un paper molt actiu en la reconversió que el món necessita. Si en qualque moment desitja parlar-ho directament, li resultarà fàcil fer el contacte. Rebi una salutació atenta.

GOB de Menorca.»