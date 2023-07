L'OCB recorda el fracàs de Bauzá: «Cada vegada que el PP ha fet política contra la llengua catalana ha trobat la societat disposada a defensar-la»

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha qualificat de «preocupant» el discurs d'investidura de Marga Prohens al Parlament aquest dilluns: «La candidata del PP amaga els acord amb VOX i planteja accions que atempten contra la legislació vigent en matèria lingüística».

Segons l’OCB, la política de mà estesa del PP amb l'extrema dreta «preveu un retrocés en drets i llibertats i no augura res de bo per a les Illes Balears». «És preocupant la manca de concreció en el discurs de Prohens de com el pacte amb l’extrema dreta condicionarà la seva acció de govern», assenyalen.

L'entitat considera «extremadament greu» l’acord d’investidura signat pel PP i l’extrema dreta perquè «impregna l’acció de govern de propostes ideològiques que només cerquen trencar el model de convivència que ha funcionat durant aquests darrers 40 anys de democràcia. Unes polítiques que atempten contra la pluralitat lingüística de l’Estat espanyol i cerquen la uniformització lingüística amb la imposició d’una llengua única, el castellà».

L’OCB creu que l’acord PP-VOX «amaga accions dures» contra la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, «amb la intenció d’arraconar-la i menystenir-la». «La intenció d’aplicar la lliure elecció de llengua a l’ensenyament significa la segregació dels alumnes en funció del seu idioma, és una decisió discriminatòria, no integradora i que farà impossible que els alumnes en acabar la seva etapa de formació obligatòria tenguin el mateix domini de les llengües oficials, especialment, de la catalana, que està en situació de desigualtat en el nostre territori», remarquen.

Així, manifesten que el fet de deixar la política lingüística en mans de VOX demostra la «manca de sensibilitat» del PP amb la llengua i la cultura pròpies d’aquesta terra i recorda que «cada vegada que el PP ha fet política contra la llengua catalana ha trobat la societat disposada a defensar-la» i que «el darrer president del PP que va governar les Illes Balears va perdre les eleccions de manera contundent en gran mesura per les seves polítiques d’agressió contra la llengua i l’escola».