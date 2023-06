Uns 15.000 mallorquins viatjaran a Menorca per a les festes de Sant Joan 2023

Uns 15.000 mallorquins es traslladaran a Menorca dins el marc de les festes de Sant Joan 2023, unes xifres similars a les de l'any passat.

Així ho ha explicat aquest dilluns en declaracions a Europa Press el president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges de les Balears (Aviba), Pedro Fiol, que ha calculat que viatjaran a Menorca per Sant Joan unes 20.000 persones, sent els mallorquins els que tenen el «major pes».

«Les xifres són molt semblants a altres anys perquè la capacitat és la que és. La planta hotelera o els apartaments poden incrementar, però amb prou feines és significatiu i no es pot albergar més persones», ha puntualitzat Fiol.

A més, demanat per l'estada mitjana d'aquests visitants, ha indicat que oscil·la entre les tres i les quatre nits, encara que condicionada a la política dels establiments turístics.

Perfil dels viatgers

El president d'Aviba també s'ha referit al perfil de les persones que es traslladen a Menorca per a les festes de Sant Joan. En aquest punt, ha explicat que l'assiduïtat es comença a fomentar des dels instituts, és a dir, gent jove que comença a fer grup per a anar a les festes de Sant Joan i són més previsors. De fet, són «els primers a reservar».

Tot i així, cada vegada s'observa més el perfil de «client repetidor, amant d'aquesta festa, que per costum va cada any i, quan surt de l'hotel, ja reserva per a l'any següent».

Fiol també ha remarcat que les reserves de darrera hora són «incompatibles amb les festes de Sant Joan». És a dir, ara es poden oferir places d'avió i ferri amb horaris «més estranys», però «el que és missió impossible és trobar habitació en aquest moment», ha manifestat.

Finalment, pel que fa al preu del transport i dels hotels, el president d'Aviba ha afirmat que, amb el descompte de resident, «quasi no es nota» un augment en les rutes, encara que sí que s'observa l'increment en el preu de l'allotjament, especialment a causa de la inflació.

«Ja sent un producte car, s'ha donat un petit repunt al voltant del 15%», ha destacat Fiol, qui ha calculat que la nit en un hotel varia entre els 200 i els 250 euros «amb molta anticipació», mentre que en apartaments turístics de quatre o cinc persones el preu ronda els 150 euros -per persona-.