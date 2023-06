Ha mort l'advocat Jaime Bueno

L'advocat Jaime Bueno Padro ha mort aquest divendres a Palma. Va ser un dels millors laboralistes que hi ha hagut a Mallorca i també un dels primers advocats especialitzats en estrangeria i en suport als migrants. Durant anys va formar part de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats que ha comunicat la seva defunció.

La seva col·laboració amb organitzacions no governamentals i associacions de tota mena va ser una constant. Especialment, en els últims anys amb Memòria de Mallorca.

La Junta de Govern del Col·legi d'Advocats (ICAIB) li va atorgar, el passat 8 de juny de 2023, el Premi Degà Miquel Frontera a l'Ètica Jurídica.

Bueno va ser distingit «per l'excel·lència i les virtuts que reuneix com a professional del Dret, posades de manifest durant la seva dilatada carrera professional; pel seu sòlid compromís amb la defensa dels drets fonamentals de les persones, especialment dels col·lectius més vulnerables; per la seva extraordinària qualitat humana; pel respecte i el tracte que sempre ofereix als seus companys, a la resta dels operadors jurídics i als clients; i per l'observança dels principis deontològics que presideixen l'exercici de la professió».

Jaime Bueno Pardo, col·legiat número 1537 del ICAIB, ha estat un referent en el món del Dret laboral i del Dret d'Estrangeria i un lletrat molt respectat i estimat pels seus companys de professió.