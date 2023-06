El 94,7 per cent dels estudiants ha aprovat la selectivitat

El 94,7 per cent dels estudiants, 3.736 dels 3.946 que s'han presentat, ha superat la prova d'accés a la Universitat aquest mes de juny a Balears, segons ha informat aquest dijous la Universitat de les Illes Balears (UIB) en un comunicat.

La nota mitjana d'accés --que inclou la nota mitjana de batxillerat i la puntuació de la PBAU-- ha estat de 7,180 punts, una qualificació lleugerament inferior a la de l'any passat, que va ser de 7,239.

Per illes, a Mallorca 2.937 alumnes, el 94,5 per cent, són aptes; a Menorca han superat la prova 355 estudiants, el 95,4 per cent; a Eivissa són aptes 438 alumnes, el 95,6 per cent i, a Formentera, el 85,7 per cent, que correspon a sis alumnes, són aptes.

En comparació amb els anys anteriors, el percentatge d'alumnes aptes d'enguany és superior als percentatges dels anys 2021, on va ser d'un 92,5 per cent; de 2020, amb un 89,9 per cent d'aprovats, i de 2019, quan va ser del 91,6 per cent.

En canvi, el percentatge d'aprovats en 2023 ha estat inferior al de 2022, que va ser del 96,7 per cent, amb 3.678 alumnes aptes dels 3.805 que es van presentar a les proves.

Per matèries, els percentatges d'alumnes aptes ha augmentat en Matemàtiques II i Geografia, on, a més, la nota mitjana ha pujat un 0,57 i un 0,53, respectivament. Així mateix, la nota mitjana de l'examen de Física ha ascendit 1,03 punts.

No obstant això, el percentatge d'alumnes aptes en l'examen de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II en el bloc d'accés ha baixat, situant-se en un 46 per cent i sent més similar als resultats previs a la pandèmia que als del passat any.

En concret, la nota mitjana de l'examen enguany ha estat de 4,65 punts i la del 2022 va ser de 5,96 punts. En 2019, el percentatge d'aptes d'aquesta matèria va ser d'un 52 per cent i la nota mitjana d'un 4,77.

Quant a les notes de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II en el bloc d'admissió, la nota mitjana ha estat un 6,11, amb un 70 per cent d'alumnes aptes.

Els estudiants ja poden consultar els seus resultats de la prova d'accés a la Universitat a través de UIBdigital, i poden utilitzar un simulador per a calcular les notes d'admissió en els estudis de grau de la UIB del curs 2023-2024.

Aquest simulador es tracta d'una calculadora virtual, creada pel Programa d'Orientació i Transició en la Universitat (PortUIB), que es basa en els paràmetres de ponderació per a l'admissió 2022-23 i que permet que l'alumne sàpiga, a títol informatiu, la nota d'admissió en qualsevol estudi de grau de la UIB, segons el seu expedient acadèmic i les notes obtingudes en la prova d'accés.

Revisió d'exàmens

Respecte a la revisió d'exàmens, els alumnes podran sol·licitar fins al dia 16 de juny la revisió dels exercicis en els quals considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i dels específics de correcció i qualificació.

Aquesta revisió, que es pot realitzar telemàticament a través de la UIBdigital, consisteix en una segona correcció, que pot deixar la nota igual, pujar-la o baixar-la.

A més, la UIB ha anunciat que la convocatòria extraordinària de la PBAU serà els dies 4, 5 i 6 de juliol.