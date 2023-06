L'STEI exigeix que els exàmens de la prova extraordinària de selectivitat de juliol s'ofereixin en català

«Els exàmens de la prova extraordinària de selectivitat de juliol s'han d'oferir en català». Així de contundent s'ha expressat l'STEI Intersindical aquest dilluns sobre la polèmica per la llengua que ha marcat la prova de batxillerat d'accés a la universitat (PBAU) d'enguany a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Cal recordar que la comissió organitzadora, formada per representants de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i de la UIB, ha decidit aquest curs facilitar l'enunciat dels exàmens en català i castellà, després que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) admetés a tràmit el recurs presentat per l'entitat ultraespanyolista PLIS contra el sistema utilitzat fins ara.

Fins ara, les proves es repartien per defecte en català i la comissió organitzadora disposava d'una versió en castellà dels enunciats de cada examen que es lliurava als alumnes que ho demanaven. Independentment de l'idioma dels enunciats, els estudiants que es presenten a la prova poden contestar en castellà o català en aquelles matèries que no són d'un àmbit lingüístic determinat.

La decisió de la UIB ha generat una forta reacció. Tant la Plataforma per la Llengua, que es va reunir amb el rector, com l'Obra Cultural Balear (OCB) i el sindicat Alternativa han mostrat el seu profund desacord amb la mesura. Argumenten que el sistema emprat fins ara no genera cap problema lingüístic i han acusat la UIB de cedir davant les imposicions castellanitzadores dels ultres de PLIS. En aquest sentit, han reivindicat que la UIB ha de vetlar per l'ús de llengua catalana i han reiterat que el sistema utilitzat fins al moment estava emparat en la Llei de Normalització Lingüística.

El sindicat STEI també s'ha unit a les queixes i ha volgut recordar a la UIB «el rol que en matèria de llengua li atorga l'Estatut». Per això, exigeixen que els exàmens de la prova extraordinària de selectivitat de juliol s'ofereixin en català.

«Un cop efectuades les proves ordinàries de juny, és manifest que no hi havia cap obligatorietat jurídica que obligàs a repartir els exàmens de selectivitat en català i castellà. És un fracàs educatiu en tota regla que els batxillers que no estan exempts de català no siguin capaços d’entendre un text en la llengua pròpia d’aquesta terra», explica l'STEI.

Per això, el sindicat exigeix que, com a mínim, es torni al sistema anterior perquè assegurava millor el paper vertebrador i vehicular de la llengua catalana en un territori on és llengua pròpia. «Vetlarem perquè cap alumne es vegi obligat a tenir un examen en castellà per manca d’exàmens en català. I continuarem estant a l’aguait perquè no es produeixin situacions discriminatòries», han remarcat.