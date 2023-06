SOS de les infermeres de l'Hospital de Manacor: «Necessitam reforçar el servei en torns de 12 hores»

A l'Hospital de Manacor, les infermeres es troben, des de fa temps, en una situació molt delicada de manca de personal per adequar ràtios pacient-infermera, el que comporta un risc per a la salut dels pacients i, també, per a les pròpies infermeres, a causa de l'estrès i pressió laboral que repercuteix en la salut mental i física.

Segons explica l'Assemblea d'Infermeres de l'Hospital de Manacor: «recentment, la gerència a través de les nostres supervisores, ens ha comunicat la intenció de l'IBsalut de posar-nos un reforç de personal infermer en torns de 7 hores i malgrat la gran necessitat que en tenim, haurem de negar-nos pel fet que no es tenen en compte les característiques especials d’horaris de feina que tenim en aquest hospital, és a dir, torns de 12 hores per la major part de les infermeres i les TCAES d'aquest hospital».

També expliquen que «no volem perdre ni modificar aquest horari, que ens permet conciliar i portar una vida més digna per compensar l'esforç físic i mental que ens suposa la càrrega de treball i la pressió a què estem sotmeses dia a dia» i recorden que

fa temps que exigeixen «l'augment de cobertures de 12 hores» i aquesta «ha estat la gota que ha fet vessar el tassó».

«També volem deixar constància de que, en els darrers anys, la gerència ha ampliat serveis específics nous i sempre en format de 7 hores», expliquen i afirmen que «aquest horari no ha estat ben acceptat per les nostres perquè suposa una pressió afegida per a les infermeres i les TCAES».

Les infermeres de l'Hospital de Manacor envien un SOS a la societat i demanen que ajuda per «difondre aquest fet i, si possible, pressionar al IBsalut i la gerència de l'Hospital de Manacor perquè es prengui en consideració la nostra demanda: modificar el format del reforç que ens volen imposar».

Les infermeres diuen prou i demanen a la direcció d’infermeria de l’Hospital de Manacor, a l'IBsalut i a la Conselleria de Salut i Consum que es faci justícia i «se'ns valori i es rectifiqui a temps».