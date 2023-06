El Parlament celebra el Dia dels Arxius amb dues visites guiades

El Parlament ha celebrat aquest divendres, per segon any consecutiu, el Dia Internacional dels Arxius, amb un recorregut documental per la seva seu. La cita commemora la creació del Consell Internacional d'Arxius (ICA) sota els auspicis de la UNESCO fa 75 anys, que gairebé coincideix amb la sessió constitutiva del primer ple, el 31 de maig de 1983.

Així, la cambra autonòmica s'ha sumat a aquesta celebració per segon any consecutiu amb un recorregut pel patrimoni documental que consta de dues visites guiades ofertes per l'Arxiu del Parlament i el servei de Divulgació Institucional. S'ha fet una volta per l'edifici per a conèixer-ne la història, per a posteriorment oferir un periple pel fons documental del Parlament des de l'hemicicle.

L'objectiu d'aquesta iniciativa mostrar al públic l'edifici, antiga seu de l'entitat cultural Círculo Mallorquín, les funcions en tant que assemblea legislativa i institució, i els documents que s'hi han acumulat durant els quaranta anys de tasca legislativa.