La platja de Can Pere Antoni acull la primera posta registrada a Mallorca de tortuga marina

El conseller de Medi Ambient i Territori en funcions, Miquel Mir, ha anunciat, aquest dijous, que el servei de Protecció d’Espècies i el COFIB han confirmat, aquesta matinada, la primera posta d’ous de tortuga marina (Caretta caretta) registrada mai a l’illa de Mallorca.

Mir ha explicat que el niu s’ha post a la platja de Can Pere Antoni, a Palma, i conté 106 ous dels quals 26 ja han estat traslladats al Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA) de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació on seran tractats amb incubació artificial incrementant així les garanties d’eclosió. Els 80 restants quedaran, de moment, al niu, que ha estat perimetrat pels Agents de Medi Ambient, fins que els tècnics certifiquin la viabilitat que hi quedin durant el període d’incubació, d’entre 45 i 60 dies.

El conseller ha destacat que el niu s’ha pogut detectar gràcies a l’avís d’un ciutadà, a la mitjanit, que ha permès activar el protocol tècnic que n’ha verificat l’existència i n’ha quantificat els ous. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat que «en cas que una tortuga sigui vista en una platja, ningú la toqui ni s'hi acosti a menys de quinze metres». Des del COFIB afegeixen que no se les ha de fotografiar amb flaix i cal trucar immediatament a l'112 perquè es pugui posar en marxa el protocol d'actuació. Es prega, a més, màxima precaució i prudència a l'hora de publicitar aquest tipus d'esdeveniments a través de les xarxes socials per tal de garantir que les tasques s'efectuïn sota la menor pressió possible.

Finalment, Mir ha recordat que la Caretta caretta es una espècie catalogada com a vulnerable i, per tant, ha reclamat la col·laboració de tota la ciutadania per a preservar el niu. A més, ha recordat que es tracta d’una espècie que se sol reproduir a la Mediterrània oriental i que, no ha estat fins a principis del segle XXI que ha començat a nidificar a la mediterrània occidental molt probablement per mor de l’increment de la temperatura de la mar. «És, per tant, un nou repte ambiental que ens arriba per mor l’emergència climàtica que patim», ha afegit.

El coordinador de fauna marina del COFIB, Guiem Félix, ha assenyalat, per la seva banda que «ens trobem just a l’inici de la temporada de reproducció d’aquesta espècie i, per tant, és probable que es registrin més intents de nidificació ja sigui per aquest mateix exemplar o d’altres». De fet, el de Can Pere Antoni és el primer episodi de nidificació registrat enguany a nivell estatal i, en aquest sentit, ha insistit, davant la probabilitat de nous intents, en la necessitat de donar avís immediatament a l’112 i de no molestar a l’animal i evitar que la posta sigui fallida.

Aquesta és la sisena posta que es registra a les Illes Balears. D’aquestes, 3 s’han produït a l’illa de Menorca i les altres dues a Eivissa.