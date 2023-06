Contundent majoria: el 96% dels nostres lectors consideren que Jordi Puig rep «un tracte inhumà i catalanòfob» a l'Hospital Sant Joan de Déu

Clara i contundent majoria. El 96,46% consideren que la Conselleria de Salut ha d'intervenir en el greu cas de discriminació lingüística de l'Hospital Sant Joan de Déu perquè Jordi Puig «rep un tracte inhumà i catalanòfob». Per contra, només el 3,54% considera que no ha d'intervenir perquè l'hospital «és una institució privada amb la seva pròpia normativa». L'enquesta ha estat tot un èxit de participació.

Sens dubte, una de les notícies més destacades del mes de maig ha estat el greu cas de discriminació lingüística que pateix Jordi Puig a l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma. El pacient, que es troba en situació de dependència, ha denunciat greus maltractaments i discriminacions per exercir el seu dret a parlar en català. Una situació que s'ha produït al llarg de dos mesos.

Puig ha rebut una allau de mostres de suport de la societat civil i Política Lingüística ha anunciat que investigarà els fets. A més, a banda d'accions de protesta com la de la Plataforma per la Llengua, s'ha creat el grup Solidaris amb Jordi Puig que estudia totes les accions que es poden dur a terme per posar fi a aquesta discriminació.

Com han deixat clars els resultats de l'enquesta, Puig compta el suport de la societat civil illenca que veu intolerable les discriminacions que pateix pel simple fet de defensar els seus drets lingüístics.