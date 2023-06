Prop de 5.000 alumnes es juguen el seu futur a les PBAU la setmana que ve

Un total de 4.773 alumnes de les Balears s'han matriculat en la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU), que tindran lloc dimarts, dimecres i dijous. Segons ha informat la UIB, prop del 80% dels alumnes correspon a Mallorca, mentre que a Menorca se n'han matriculat 453, 534 a Eivissa i nou a Formentera.

A diferència dels anys anteriors, i una vegada recuperada la normalitat després de la pandèmia, els punts d'examen s'han reduït, encara que s'han mantingut les adaptacions que es van realitzar amb motiu de la Covid i que donen més opcions als alumnes. En concret aquestes adaptacions inclouen que de cada examen s'oferiran dues opcions, d'entre les quals l'estudiant podrà triar indistintament preguntes de l'un o l'altre model.

Quant a la ubicació dels exàmens, aquests es realitzaran simultàniament a les quatre illes, amb dos punts d'examen a Eivissa i Mallorca, un a Formentera i quatre a Mallorca, a més del campus de la UIB on les proves es repartiran en quatre edificis. Respecte als alumnes amb necessitats específiques de suport hauran de fer les proves a les capitals, atès que són els únics punts d'examen que reuneixen les condicions adequades per a poder donar-los el suport específic que requereixen.

El nombre de professors implicats en les proves està entorn dels 250, i en el desenvolupament de les proves participaran un cap d'expedició per cada punt d'examen fora del campus, com a responsable acadèmic, i un coordinador de punt d'examen per a qüestions logístiques. Els resultats provisionals estaran disponibles el 14 de juny a través de UIBdigital.