La interventora del Consell d'Eivissa demana una ordre d'allunyament contra Vicent Marí

L'advocat David Salvá, en representació de la interventora del Consell d'Eivissa, personada com a acusació contra el president de la institució insular, Vicent Marí, del PP, per presumptes coaccions, ha assegurat que sol·licitaran una ordre d'allunyament contra l'investigat.

«Demanarem una ordre d'allunyament, encara que sabem que no ens la donaran», ha declarat el lletrat davant els mitjans de comunicació, reiterant que la demanaran «a la vista de l'historial mèdic, que és demolidor».

Salvá ha manifestat que «per experiència judicial» saben que no els concediran aquesta ordre, encara que «cal protegir les dones de persones que, potser, es presumeixen innocents, però que estan causant un dany inadmissible avui dia».

Segons el lletrat, la seva clienta està en tractament psicològic perquè ha estat sotmesa a «un delicte de lesions psíquiques i coaccions». Salvá també ha recordat que la interventora s'ha dedicat a fer la seva feina, que és «controlar i fiscalitzar» que la despesa de l'erari públic es faci com correspon.

«Ella explicarà la veritat, especialment sobre el delicte de lesions psicològiques que està patint. Està en tractament psiquiàtric. És inadmissible en els temps que corren», ha insistit.

El lletrat ha assegurat, a més, no entendre «com no hi ha hagut una dimissió» i ha reiterat que s'ha de «protegir les dones davant de persones que suposadament les estan coaccionant».

En cas de concedir-los l'ordre, Salvá ha indicat que ja cercaran la fórmula perquè continuï exercint la seva tasca, ja que Marí ocupa una de les plantes superiors del Consell, mentre que la interventora és a la primera.

«Volem protegir la dona treballadora, la interventora, i ens basarem en els documents mèdics que obren a l'expedient. Sol·licitarem al forense que els acrediti», ha afirmat, insistint que, segons els metges, el trastorn que pateix ella està directament relacionat amb l'actuació del president. «Ella va a treballar amb una tensió impressionant, amb atacs d'ansietat i psoriasi», ha afirmat el lletrat.