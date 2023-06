UGT: «No acceptarem que es repeteixin els atacs, ni a la llengua catalana ni als docents, d’èpoques passades»

Els resultats electorals del passat 28M indiquen clarament que es produirà un canvi de Govern a les Illes Balears. El Partit Popular, amb Marga Prohens al capdavant, serà el responsable de prendre les decisions polítiques que durant els pròxims quatre anys afectaran la vida dels ciutadans de les Balears.

Per això, la UGT Ensenyament considera que aquest canvi de Govern no hauria de suposar cap mena de modificació dels acords signats per part de la Conselleria d’Educació i tots els sindicats presents a la Mesa Sectorial d’Educació.

En una reunió mantenguda el passat 10 de març de 2023 amb Prohens ja li varen fer arribar, entre d’altres, les reivindicacions dels docents. «Entenem que s’actuarà amb responsabilitat (i memòria) i es respectaran els acords vigents», remarquen.

Cal tenir en compte que l’Acord de millores sociolaborals i educatives té previstes fins a 36 mesures que s’han de fer efectives en els quatre anys vinents. Algunes d’aquestes mesures han d’entrar en vigor a partir del setembre d’enguany (carrera professional, despenalització de les baixes inferiors a cinc dies, reducció d’hores lectives…). D’altres, s’hauran de negociar a la Mesa Sectorial d’Educació durant el curs 2023-2024 (Fons social, permisos i llicències, jornada de 35 h setmanals…).

La UGT Ensenyament ha anunciat que es mantendrà «fidel a la seva voluntat de diàleg i d’arribar a acords, però exigent i inflexible en la defensa de l’ensenyament públic, dels seus treballadors i treballadores, i en l’aplicació de les mesures de millora acordades».

Finalment, han trobat necessari ser ben clars respecte a la possibilitat que la Conselleria d’Educació quedi en mans de l’extrema dreta: «no entendríem que la gestió i la responsabilitat de dirigir la Conselleria d’Educació recaigués en aquells que s’han dedicat a calumniar, a dubtar de la professionalitat i a faltar al respecte als treballadors i treballadores de l’ensenyament públic».