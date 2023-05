La UIB posa en marxa nous estudis de grau per al curs 2023-24

La novetat principal de l’oferta educativa de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per al curs 2023-24 és la implantació del grau d’Enginyeria Informàtica a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera, una vegada que el Govern ha aprovat una aportació extraordinària per un import de 3,8 milions d’euros amb caràcter pluriennal 2023-2027. A més, al campus de Palma es posarà en marxa el doble grau de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica, que capacita els futurs graduats per exercir tasques professionals pròpies d'un matemàtic i d'un enginyer informàtic des d'una nova polivalència interdisciplinària que cada vegada és més demanada per la societat.

L’admissió en aquests nous graus es podrà demanar a partir del 1r de juny, que s’obre el període d’inscripció en la convocatòria ordinària d’admissió als graus. Finalment, altres estudis, com els graus de Farmàcia i de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, no formaran part de l’oferta educativa de la UIB per al curs 2023-24 per diferents motius. S’ha de recordar que la implantació de nous estudis està condicionada a l’aprovació de l’ANECA i a l’aportació econòmica per part del Govern de les Illes Balears.

Estudis tècnics a les seus

La implantació del grau d’Enginyeria Informàtica a les seus de Menorca i Eivissa té com a finalitat ampliar l’oferta acadèmica a les seus de les illes esmentades a partir d’un grau ja existent a Mallorca. La implantació d’aquests estudis, amb l’itinerari d’Intel·ligència Artificial i Computació, permet oferir per primera vegada una titulació de la branca de coneixement d’Enginyeria i Arquitectura a les seus insulars, a la vegada que donaria resposta a la demanda social i obre un ventall de possibilitats més ampli per als estudiants, perquè es tracta d’una de les professions amb més ocupabilitat del mercat laboral.

Aquest nou grau a les seus permet ampliar l’oferta d’estudis que ja s’hi ofereixen:

Administració d’Empreses

Dret

Doble grau d’Educació Infantil i Primària

Educació Social en Línia

Educació Primària

Infermeria

Turisme

Màster en Formació del Professorat

Admissió als estudis de grau

La convocatòria d'admissió als estudis de grau és el procediment mitjançant el qual s’ofereixen les places existents en els diferents estudis de grau i s’adjudiquen d’acord amb un procediment d’admissió. El termini de sol·licitud de la convocatòria ordinària és del 1r de juny fins al 3 de juliol.

En aquesta convocatòria poden concórrer tots els alumnes amb requisit d’accés d’anys anteriors i els qui es presenten a les proves d’accés a la universitat del curs 2022-23 tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària.

Hi haurà també una convocatòria extraordinària d’admissió del 3 d’agost al 1r de setembre.

Nous estudis de postgrau

Pel que fa als estudis de postgrau, la UIB oferirà durant el curs 2023-24 nous programes com els màsters universitaris oficials en Enginyeria Industrial i en Odontologia Digital, així com el nou programa de Doctorat en Nutrició Humana i Patologies Associades. El termini de preinscripció als estudis de màster i doctorat es troba obert des del passat 2 de maig.