L’STEI reclama que el nou Govern compleixi els acords de millora d'ensenyament públic i concertat

L’STEI Intersindical reclamarà al nou Govern, sorgit de les eleccions del passat 28 de maig, l'acompliment de tots aquells punts de l'acord de millora d’ensenyament públic que han d'entrar en vigor el proper mes de setembre o que s'han de negociar al llarg del curs 2023-2024, com la disminució de les hores lectives, la reducció de les ràtios, la negociació d'un pla contra la burocràcia, la solució al problema de l'habitatge i el pagament del primer tram de la carrera professional, entre molts altres.

En el cas de l’acord de concertada, hi ha qüestions tan destacades com l’equiparació retributiva, la disminució de l’horari lectiu, el cobrament dels sexennis, l’actualització dels mòduls de despeses de funcionament i la paga extraordinària de 25 anys d’antiguitat, entre d’altres millores de caire sociolaboral.

«Cal recordar que es disposa tant de les partides pressupostàries com de la normativa jurídica pertinent per a dur a terme totes aquestes mesures», apunta l'STEI.

El sindicat recorda que, amb independència dels partits que conformin el nou Executiu o li donin suport, els acords s'han de complir i l'escola de les Illes Balears, el seu professorat, alumnat i famílies, «necessiten la implantació de les mesures recollides en els dos acords per fer front a les mancances que es pateixen d'un temps ençà».

L'STEI posa de manifest, una vegada més, que no permetrà «cap tipus de passa enrere en qüestions com la igualtat de gènere, la lluita contra les violències masclistes, el respecte per la diversitat sexual, la restitució de la memòria de les víctimes de la Guerra Civil, la lluita contra l'emergència climàtica i la plena normalització de la llengua catalana en l'àmbit de les Illes Balears».