La UOB avisa el PP que no permetrà cap retrocés en el model lingüístic actual

La UOB Ensenyament ha volgut deixar clar al Partit Popular, un dia després de les eleccions, quines seran les dues línies vermelles que el sindicat no deixarà traspassar durant la propera legislatura:

Cap retrocés en el model lingüístic actual i els recursos assignats.

Compliment fil per randa del segon acord marc segons el calendari previst.

«Seria bo que la Sra. Prohens tingués ben clares aquestes dues màximes des d'avui mateix a l'hora de prendre qualsevol decisió en matèria educativa. Estarem vigilants a qualsevol iniciativa, prests per a la negociació i llests per a la mobilització. Qui avisa no és traïdor», han remarcat.