Jubilats per Mallorca emet un comunicat en suport a Jordi Puig i contra les discriminacions lingüístiques que ha patit

L'associació Jubilats per Mallorca s'ha volgut sumar a l'allau de mostres de suport que ha rebut Jordi Puig davant el flagrant cas de discriminació lingüística que patí mentre estava ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. L'entitat es posiciona a favor de les reivindicacions que manifestà i critica amb duresa l'inacció per part de les institucions. Aquí es reprodueix el text íntegre del manifest:

«1.- Com que no és un fet esporàdic el maltractament dels catalanoparlants pel simple fet de voler expressar-nos en la nostra llengua i no dins els territoris d'on n'és sa llengua pròpia, i no ajupir-nos a deixar de parlar-la i passar a parlar la que l'estat ens vé imposant des de fa més de 300 anys (i que ara que ja ha aconseguit que tots la sapiguem, des d'instàncies estatals comencen a dir-li, "lengua común", tot i que a Mallorca sempre li havíem dit "foraster"), no podem dir que sia culpa del poc seny ni la mala voluntat d'unes persones concretes, ans un fenomen induït per unes polítiques educatives equivocades, i unes polítiques legislatives i comunicatives malintencionades que pretenen acabar d'executar el genocidi lingüístic (etnocidi) programat des dels poders estatals de manera explícita des del 1715 (i de forma no tan explícita des de molt abans).

2.- Que la culpa expressada en el punt 1 afecta també, i en aquest cas molt fortament, el desenteniment i la tebior de l'actual govern de les Illes Balears a l'hora de defensar el dret dels habitants d'esser entesos quan ens expressam en qualsevol de les dues llengües oficials.

3.- Que és urgent sortir a camí contra la consumació del lingüicidi que els etnocides ja tenen mig aconseguit i que, com que no podem esperar que els polítics ho facin, no queda més remei que prendre exemple d'en Jordi Puig i començar a mantenir-nos sense deixar de fer servir la llengua pròpia dels indígenes de les Illes Balears.

4.- Que és necessari que els qui per l'edat que tenim hem estat a temps a conèixer gent que només sabia expressar-se en mallorquí i que de conversar en castellà no en sabia, i gent que en sabia un poc perque havia anat a escola però tenia moltes dificultats per expressar-s'hi amb fluïdesa (abans de l'arribada de la televisió era moltíssima), en deixem testimoni, i que deixem testimoni de com hem estat pressionats a no fer servir la nostra i/o castigats pel fet de xerrar en mallorquí a Mallorca mateix.

5.- Que estam convençuts que la majoria de gent és bona gent i que hi ha persones que tenen una actitud negativa cap a la nostra llengua perque estan malinformades i desconeixen la realitat i per això és mester explicar-los-ho, però que hem d'expolsar-nos els complexos que ens venen inculcant des de fa segles: NO ÉS DE MALA EDUCACIÓ XERRAR EN MALLORQUÍ A MALLORCA, allò que és de mala educació (o fruit de la desinformació i la mentida induïda des dels sistemes de poder (polític, econòmic, mediàtic, etc.)) és no esforçar-se en aprendre la llengua pròpia dels indígenes del territori on has anat a viure.

6.- Que és de bona gent acollir els immigrants, però és de gent indigna posar-ho fàcil als invasors i qui, coneguent la realitat i desfets els malentesos i les desinformacions, continua pressionant perque els autòctons deixin de fer servir la seua llengua en el seu propi territori, no es comporta com un immigrant ans com un invasor.

7.- Que quan s’admet que puguin ocupar llocs de feina de cara al públic gent incompetent en una de les llengües oficials s’està fent un atemptat contra els drets lingüístics de tots, i un atemptat contra els drets laborals de la gent que, perquè ha estudiat aquí, o perquè s'ha esforçat en aprendre-les de gran, les coneix i les entén sense problemes, i que ha de veure que llocs de feina que haguessin pogut ocupar ells són ocupats per gent que n’és incompetent.

8.- Que els ciutadans del món, els vertaders internacionalistes, som els qui defensaríem el castellà en front de la imposició de l'anglès a Puerto Rico, i defensaríem el guaraní en front de la imposició del castellà al Paraguai, i defensaríem el cors en front de la imposició del francès a Còrsega; som els qui defensaríem totes les llengües minoritàries i les minoritzades arreu del món, allà on ens tocàs viure.

GRÀCIES JORDI PUIG, PEL TEU EXEMPLE, PEL TEU CORATGE, PER LA TEUA LLUITA.»