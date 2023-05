CCOO critica la manca de places del Màster del Professorat de la UIB

La Federació d'Ensenyament de CCOO ha criticat aquest dissabte la manca de places del Màster de Professorat de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Segons el sindicat, «és preocupant constatar que molts estudiants que aspiren a continuar la seva formació es veuran obligats a renunciar a la seva vocació docent».

Segons ha explicat CCOO, el curs passat, «més del 80% dels estudiants que van sol·licitar una plaça es quedaren sense poder accedir». Malgrat això, la UIB «no ha augmentat el nombre de places, que ja de per si és insuficient, i solament n'ofereix 310».

Segons el sindicat, en els darrers anys, «s'ha generat una greu problemàtica a les universitats públiques en relació amb la disponibilitat de places al Màster del Professorat». «Aquesta situació ha anat augmentant progressivament, generant conseqüències perjudicials tant per als estudiants illencs com per al sistema educatiu de les Balears», han dit des del sindicat.

Segons CCOO, la impossibilitat d'obtenir plaça a la pública «obliga a molts estudiants, si s'ho poden permetre, a recórrer a universitats privades a distància, amb preus de matrícula que arriben fins als 10.000 euros».

A més, segons el sindicat, «aquesta situació té un impacte directe i negatiu en el nostre sistema educatiu, ja que hi ha una preocupant manca de professors en diverses especialitats». A causa d'això, hi ha nombrosos casos en què no es pot assignar cap plaça als interins de les llistes, «amb conseqüències greus». «Les substitucions queden sense cobrir, els professors són assignats a matèries fora de la seva especialitat i sense la formació adequada, i s'han de realitzar tràmits urgents per contractar docents que no compleixen els requisits establerts», ha explicat el sindicat.

Segons CCOO, aquesta realitat «genera una situació alarmant en el sistema educatiu, amb un dèficit crític de professionals qualificats en diverses àrees. Les conseqüències són múltiples i impacten directament en la qualitat de l'ensenyament, afectant els alumnes i posant en perill el desenvolupament adequat del currículum».

Segons el sindicat, «l'educació és un dret fonament i vital per al futur del país. És responsabilitat de tots assegurar una educació de qualitat, amb els recursos necessaris per a la UIB i que permeti una ocupació de places eficient».

Així, des de CCOO, manifesten la seva «profunda preocupació» davant d'aquesta «situació alarmant» i insten el Govern i la Conselleria d'Educació a «prendre mesures immediates» per resoldre aquest problema i garantir la qualitat de l'educació. «És imprescindible actuar amb celeritat», adverteixen. «Sense barreres per als docents del futur: ampliació de places ja!», ha sentenciat el sindicat.