Demana una cervesa al Mallorca Live Festival i no l'entenen: «¿Qué idioma hablas?»

El Mallorca Live Festival ha tornat ser l'escenari d'una discriminació lingüística contra els catalanoparlants. Aquest esdeveniment musical massiu, que té lloc aquest cap de setmana a Calvià, constitueix un dels majors festivals musicals a nivell de l'Estat Espanyol.

Una usuària de Twitter ha denunciat que, en dirigir-se reiteradament a uns cambrer en català per demanar-los un tassó i una cervessa, manifestaren que no l'entenien. La resposta d'un dels cambrers, davant la manca de comunicació, fou demanar-li en qui idioma xerrava, ja que ni tan sols el sabien identificar.

Aquest fenomen és ja habitual en els esdeveniments massius, que atreuen assistents d'arreu de l'Estat, a l'illa de Mallorca. El personal d'atenció en aquests espais sol venir també de fora, i no entén la llengua catalana. L'usuària crida a protegir la llengua pròpia ja que, a parer seu,

Ahir al MLF vaig anar a la barra a demanar un tassó i una cervesa, i després de repetir-ho dues vegades,me varen respondre amb un " Qué idioma hablas". Si no protegim la nostra llengua, no ho farà ningú per nosaltres.