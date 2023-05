Les Illes Balears acullen un campus lingüístic amb joves de vuit regions d’Europa

El refugi de Son Amer d’Escorca, a les Illes Balears, va acollir el cap de setmana passat un campus per a estudiants en el marc del projecte Activitats a l’Aula de la Carta Europea (projecte ECCA, de la sigla en anglès). Es tracta d’una trobada internacional d’estudiants de vuit regions d’Europa, organitzada per la Xarxa per a la Promoció de la Diversitat Lingüística (NPLD, singla en anglès). Un aplec cultural i lingüístic on s’han donat cita alumnes d’entre 14 i 17 anys i els seus docents, per compartir experiències sobre què és parlar una llengua regional o minoritària a través de tallers i activitats, en ple contacte amb la natura. La trobada va comptar amb la participació de Miquel Àngel Sureda, actual president de la NPLD i secretari autonòmic d'Universitat, Recerca i Política Lingüística del Govern.

Durant quatre dies, els estudiants han pogut relacionar-se i conversar al voltant de la llengua pròpia i dels drets lingüístics de què disposen a través de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM). Aquesta segona edició del projecte ECCA (la primera va tenir lloc entre 2019-2021) s’ha consolidat en les regions participants com una iniciativa d’innovació pedagògica que permet a docents i alumnat treballar a l’aula drets lingüístics, plurilingüisme i diversitat lingüística europea. Sens dubte, ha estat tota una oportunitat per als centres de participar en un projecte singular i únic a Europa, on han pogut realitzar tallers lingüístics i activitats lúdiques per posar en comú cultures i territoris tan diversos.

En representació de la regió catalanoparlant ha participat l’Escola Andorrana de Batxillerat, qui havia estat guanyadora d’un premi audiovisual convocat anteriorment pel mateix projecte. La delegació del centre va estar encapçalada pels estudiants Cerni Roig Rabadà, Esther Claveria Jiménez i Carla Iglesias Alarcón; acompanyats per les professores Maria Cucurull Canyelles i Marina Castillo Massoni.

A més de l’Escola Andorrana de Batxillerat, hi han participat els centres escolars següents: Scola Ladina de Fascia (regió de Trento, Itàlia), Istituto Statale di Istruzione Superiore Magrini Marchetti (regió de l’Udin, Itàlia), Ady Endre Higschool (Budapest, Hongria), Salesianos Barakaldo (País Basc), Ysgol Garth Olwg (País de Gal·les), Sverigefinska skolan (Estocolm, Suècia) i CSG Bogerman Balk (regió de Frísia, Països Baixos).

Una vegada finalitzada l’activitat, les conclusions del campus es traslladaran a l’Assemblea General de la NPLD, que tindrà lloc a la ciutat de Rennes, a la Bretanya francesa, els propers 8 i 9 de juny.

La Xarxa Vives d’Universitats és l’única institució d’un mateix domini lingüístic que disposa d’un pla de política lingüística propi per a les universitats membres, amb l’objectiu de vetllar per la normalització, el multilingüisme i la promoció del català. Des de 2018 és membre actiu de la Xarxa Europea per la Diversitat Lingüística, una entitat que aplega institucions públiques i entitats socials per a la promoció de llengües minoritàries d’Europa, amb l’objectiu de treballar més estretament i compartir experiències en la política, la planificació i la promoció lingüístiques. Entre d’altres projectes, la Xarxa Vives participa en el programa d’Activitats a l’Aula de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i el projecte Uninet – University Network, una xarxa d’institucions d’educació superior per teixir aliances de cooperació internacional.