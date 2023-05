El projecte d'investigació marina Think in Azul arriba a les Balears

Aquest dimarts s'ha celebrat la primera reunió entre els agents que participen del projecte Think in Azul a les Balears. Es tracta d'una estratègia interautonòmica d'investigació i desenvolupament tecnològic en ciències marines que té com a principal objectiu aprofundir en els nous desafiaments en l'observació de l'oceà i, en particular, en els efectes del canvi climàtic en la Mar Mediterrània.

Aquest Pla Complementari de Ciències Marines està cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació espanyol i en ell hi participen les Illes Balears, Galícia, Andalusia, Cantàbria, Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana i Canàries.

La participació de les Balears en el projecte se substancia a través de l'engegada del programa denominat EBAMAR‐PortoC, que suposa la incorporació a la xarxa d'estacions costaneres de les Illes Balears d'un nou node específic situat en la futura estació internacional costanera que es posarà en marxa a l'antic far de Portocolom i que estarà gestionada pel CSIC i l'Institut Max Planck.

Tal com ha explicat el Govern, la reunió d'aquest dilluns ha estat presidida pel conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, i ha comptat amb la presència del director general de Política Universitària i Recerca, Josep Lluís Pons, el director de l’IMEDEA, Gotzon Basterretxea, la vicerrectora de gestió i política acadèmica de grau de la UIB, Yolanda González, la investigadora i coordinadora científica del projecte al COB-IEO, Rosa Balbin, i el director del SOCIB, Joaquim Tintoré.

El projecte EBAMAR‐PortoC compta amb un pressupost d'1.640.411 euros i els seus objectius específics són:

L'obtenció d'informació sostinguda en el temps sobre els efectes del canvi climàtic en els ecosistemes marins. La incorporació de noves tecnologies d'observació i tècniques analítiques per a un millor seguiment i comprensió dels canvis que ocorren en el medi marí i de les vulnerabilitats dels diferents hàbitats. La digitalització de la informació i el desenvolupament de models predictius que prevegin l'ús de noves tècniques d'anàlisis i tractament de dades. El desenvolupament de sistemes de gestió de dades que permetin assegurar a través de portals oberts el descobriment, accessibilitat, interoperabilitat i reutilització de dades oceanogràfiques i de la costa, amb sistemes automatitzats de control de qualitat i de validació.

Es preveuen dues línies d'actuació en el marc d'aquesta iniciativa. Per una banda, la primera se centrarà en l'observació i monitoratge del medi marí i litoral. A aquest efecte, s'instal·larà una plataforma instrumentada en aigües costaneres, a una profunditat uns 35 metres, que es complementarà amb l'ús de planadors submarins autònoms equipats amb sensors físics i biològics per estudiar diferents aspectes del funcionament dels cicles biogeoquímics i dels ecosistemes marins.

Per altra banda, la segona línia d'actuació prevista en el programa EBAMAR‐PortoC es dedica a l'Economia Blava, especialment centrada en la innovació tecnològica i en el turisme costaner, la pesca sostenible i la digitalització.

El conseller Company ha posat en valor l’«excel·lent coordinació dels agents públics d'investigació a les Balears» així com el «paper referent de la seva xarxa d'investigadors» en aquesta matèria. «Aquest projecte ens permetrà reforçar el lideratge de les nostres illes en l'àmbit de les ciències i tecnologies marines, generant un major coneixement del comportament present i futur de tots els elements que formen part d'un ecosistema tan important per a la nostra economia i per a la nostra societat en general», ha conclòs Company.