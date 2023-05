Quins són els noms més freqüents entre els nins nascuts a les Balears?

Martina i Marc són els noms més freqüents entre les nins nascuts a les Balears entre els anys 2020 i 2021, segons l'actualització d'aquest dimarts de l'estadística de llinatges i noms més freqüents de l'Institut Nacional d'Estadística.

Segons aquestes dades, entre els nins Marc presenta una freqüència de 27,4 per mil, seguit de Pau (16,5), Hugo (16,1), Leo (13,7) i Lucas (13). Entre les nines, el nom favorit en els dos darrers anys és Martina (20,6 per mil), seguit de Júlia (17,7), Emma (17,3), Laia (14,7) i Lucía (14,2).

Entre els noms escollits per als nins, Marc continua sent el favorit des de l'any 2000, mentre que entre les nines als 2000 Maria era el favorit sent substituït per Paula en les nascudes a partir del 2010.

No obstant això, en termes generals, a l'arxipèlag continuen sent majories les persones anomenades Antonio (34,7 per cada mil) i Maria (33 per cada mil).

L'estadística mostra el canvi de tendència en relació amb els canvis de preferència. En concret, en el cas de les dones des dels anys 30 els favorits són amb alguna variació Maria, Catalina i Margalida. A partir dels 80 apareixen també com a favorits Cristina i Laura.

Entre els homes, des dels anys 30 predominen a l'arxipèlag Joan i Antoni com a més freqüents, fins als anys 80, quan guanya pes David i Alejandro.

Pel que fa als llinatges tant per als residents a les Balears com per als nascuts, García és el més estès. Als nascuts, el segon llinatge més freqüent és Pons, mentre que entre els residents és Martínez.