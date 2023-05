El Cap de Barbaria de Baleària, primer ferri elèctric de l'Estat, comença a navegar entre Eivissa i Formentera

El primer ferri elèctric de l'Estat amb emissions zero a les aproximacions i estades al port, el Cap de Barbaria de Baleària, ha començat a unir aquest dilluns les illes d'Eivissa i Formentera. El nou ferri de la companyia va arribar a aigües Pitiüses dissabte, i durant el diumenge va realitzar diverses proves d'atracament.

El Cap de Barbaria realitza cada dia quatre sortides des de cada illa, entre les 7 h i les 22 h i és des de dilluns el vaixell garanteix el subministrament de productes essencials a Formentera, en substitució del Posidònia, gràcies a la seva capacitat per a 14 camions.

Gràcies a la seva propulsió elèctrica, el nou vaixell -de 82 metres d'eslora i 15,5 de mànega- fa una navegació lliure d'emissions a les fases d'aproximació, maniobra, amarratge i estada a port. Això representa una millora substancial per a la qualitat de l'aire respecte als vaixells que actualment operen a la ruta.

Amb capacitat per a 390 passatgers, al vaixell s'han primat els espais exteriors entre els quals destaca la coberta superior amb una zona chill out equipada amb sofàs i hamaques de disseny i protegida del sol per carpes, amb un gran bar al centre.