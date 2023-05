Sus als exàmens del polèmic procés d'estabilització del personal sanitari

El Servei de Salut de les Illes Balears inicia aquest diumenge els exàmens del procés d'estabilització extraordinari per concurs oposició de vuit categories mèdiques. Es tracta dels primers exàmens del Pla d'Estabilitat del Servei de Salut, que convocarà un total de 2.496 places per concurs oposició de 80 categories diferents, a les que se sumen 1.619 places més per concurs extraordinari.

Aquest diumenge estan convocats 170 aspirants a Mallorca, 20 a Eivissa i 19 a Menorca per a les proves de diverses categories mèdiques. El Pla d'Estabilització continua amb el procés ja finalitzat de l'adjudicació de l'oferta pública de concurs oposició convocada entre 2015 i 2021. En total s'han adjudicat 3.834 places fixes a professionals de 68 categories diferents, una vegada finalitzats tots els processos que estaven en marxa.

Aquest procés constitueix un canvi de rumb en matèria de recursos humans, amb el clar objectiu d'estabilitzar l'ocupació, disminuir la precarietat i recuperar els drets laborals. Igualment, aquest procés fou polèmic el mes passat per eliminar el requisit d'acreditar coneixements de català, la qual cosa provocà una de les crisis més tenses de la legislatura dins l'equip de govern i la participació activa de diversos agents socials en defensa de la llengua.