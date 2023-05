Protecció de la natura: un tauró del projecte 'Petits taurons' torna a la mar gràcies a la col·laboració d'un pescador

Un dels setze gatvaires que es van alliberar, el mes passat, en aigües del Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, en el marc del projecte 'Petits taurons', s'ha pogut retornar a la mar després de la seva captura gràcies a la col·laboració del pescador que el va trobar i la marca externa que l'identificava.

Aquesta identificació també ha permès saber que els exemplars amollats es mouen molt per la zona. Segons ha assegurat el Govern aquest dissabte, cal recordar que els setze gatvaires duen col·locats transmissors que emetran informació sobre la seva localització durant sis anys. El senyal serà captat per un sistema de receptors instal·lats formant un quadrat de mig quilòmetre a 70 metres de profunditat, on sol viure l'espècie. Aquest sistema és el primer de seguiment d'espècies marines de profunditat i passarà a formar part de la Balearic Tracking Network, gestionada per l'IMEDEA. A més, els taurons també duen una marca externa que els permet ser identificats en cas de captura.

Des del Servei de protecció d'espècies han qualificat la troballa com un «èxit», ja que demostra que els taurons continuen vius i que tenen una mobilitat alta per la zona, i recorden que ha estat possible gràcies a l'estreta col·laboració entre els impulsors del projecte i la implicació de les confraries de pescadors.

En aquesta línia, des del Servei recorden que és important que, en cas de captura d'un exemplar viu, se'ls informi «a partir del número de marca, el pes i el lloc el més exacte possible on s'ha capturat i que es torni immediatament a l'aigua». En el cas que sigui mort, cal comunicar-ho per poder recuperar l'exemplar.

En el cas del pescador que va pescar el gatvaire marcat, ho va fer perfectament i el va retornar viu a la mar, per la qual cosa continuarà donant informació de la seva posició.

El projecte Acció Stellaris, dins el pla 'Petits taurons', és possible gràcies a un acord de col·laboració entre les conselleries d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de Medi Ambient i Territori, amb les entitats conservacionistes: Mallorca Preservation Foundation, Fundació Palma Aquarium, Petites Illes de la Mediterrània, Fundació Save The Med, Marilles Foundation i Shark Med; i amb el suport de les confraries de pescadors de les Illes Balears, que faciliten els exemplars adults per a aquest projecte de reproducció i recuperació de l'espècie.

El gatvaire és present a les aigües de les Illes Balears, especialment en el Parc nacional Marítim-Terrestre de Cabrera, Formentera i el Canal de Menorca. Tot i que solia ser una espècie abundant, està catalogat en perill d'extinció en el Llibre vermell dels peixos de les Illes Balears.