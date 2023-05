El programa Dissabte Gran d'Ona Mediterrània fa un especial sobre les eleccions del 28 de maig

Aquest dissabte, 13 de maig el programa Dissabte Gran d'Ona Mediterrània farà un programa especial dedicat a les eleccions del proper 28 de maig.

Pel programa hi desfilaran Neus Truyol, candidata a la batlia de Palma per MÉS per Palma. Jero Bonnín, candidata a la batlia de Palma per part de la CUP-Crida per Palma i Carles Cabrera, candidat a la batlia de Palma per El Pi.

Igualment, també s'entrevistarà a Biel Barceló, exvicepresident del Govern i Balti Picornell, expresident del Parlament de les Illes Balears.

El Dissabte Gran també inclourà un debat al voltant de la campanya electoral entre Maria Llull. Sots directora de l'Ara Balears i Angi Galvin d'El Diario.es.

Com sempre, la música (i les bandes sonores a càrrec de l'ABABS) serà el fil conductor del programa conduït i produït per Daniel Quetglas i Pep Prieto.