El PI promet tornar als pescadors recreatius l'ús del motor de posicionament

El candidat d’El Pi al Govern de les Illes Balears, Josep Melià, juntament amb la número dos de la candidatura, Xisca Mora, han visitat una embarcació situada Club Nàutic de s’Arenal per conèixer de primera mà el funcionament del motor de posicionament, actualment prohibit per pescar. «Farem que els 32.000 pescadors recreatius puguin tornar a utilitzar el motor de posicionament», ha declarat Melià.

El candidat ha criticat l'argumentari dels partits d'esquerra, consistent en relacionar les facilitats que suposa pescar amb el motor i l'increment de la captura. Ara bé, «ja existeix una normativa que limita a cinc quilos de pesca i una peça, per tant, s’usa un argument pervers a l’hora d’explicar aquesta prohibició», argumenten. Alternativament, ha proposat que s'incrementi el nombre d'inspectors i la duresa de les sancions en cas d'incompliment, «perquè no és just que paguin justos per pecadors», ha indicat.

Amb la utilització del motor de posicionament, que és elèctric, s’estalvia combustible i en conseqüència la contaminació marina és molt menor. Alhora, amb l’ús d’aquest aparell tampoc fa falta tirar l’àncora, i, per tant, s’elimina el risc de fer malbé les praderies de posidònia.

Amb tot, el candidat ha finalitzat la seva intervenció assenyalant que amb la utilització del motor de posicionament la pesca és més segura, àgil i lleugera. «Per a les persones grans, o les persones amb algun tipus de discapacitat és molt més senzill i segur el motor de posicionament, ja que no han de tirar l’àncora ni estar pendents del motor de combustió».