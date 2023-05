Prop de 10.000 persones han participat en activitats de dinamització lingüística per a l'ús social del català

Més de 9.500 persones de la part forana de Mallorca han participat des de febrer en els tallers inclosos en el Pla per al Foment de l'Ús Social de la Llengua Catalana que ofereix la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca. Segons ha informat aquest divendres la institució en un comunicat, fins ara s'han realitzat més de 1.800 hores d'activitats de dinamització lingüística en tota l'illa per a promocionar l'ús social de la llengua catalana.

Aquestes accions de foment del català s'han dut a terme en més de 50 espais a tota Mallorca, incloent-hi places, carrers, biblioteques, escoles i centres municipals, i en ella ha intervingut, d'una banda, el públic adult, per al qual s'han programat tallers i activitats, com a grups de conversa, concursos de cuina o passejos. D'altra banda, per a fomentar la participació de la població infantil i juvenil en l'educació formal i en l'oci, s'han organitzat activitats i recursos per a escoles i instituts, com el concurs de Kahoot, a més d'activitats al carrer, jocs de fuita, tallers de llengua, creació de contingut digital, jocs de taula i jocs populars.

L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és promoure la consciència lingüística dels ciutadans i l'ús del català en tots els àmbits i activitats de la vida social de l'illa. Per això, aquesta bateria d'activitats està enfocada a afavorir que el català sigui una llengua de cohesió social, incidint especialment en la població infantil, jove i nouvinguda. També s'han informat gairebé 500 comerços de la Part Forana dels recursos que el Consell de Mallorca ofereix en matèria de foment de la llengua catalana.