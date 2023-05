Celebració del centenari de la locomotora de vapor del Museu del Ferrocarril de Mallorca

El proper diumenge, 14 de maig, a les 10.30 h, se celebrarà el centenari de la locomotora de vapor del Museu del Ferrocarril de Mallorca CP E215.

La locomotora CP E215 forma part d’una sèrie de 16 locomotores que la societat portuguesa Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses adquirí a la casa alemanya Henschel&Sohn per a servir les línies de via estreta que recorrien les valls del Minho i del Douro. La locomotora del Museu fou construïda l’any 1923 i circulà per les esmentades línies fins a l’any 1981, any en el qual fou retirada de circulació i abandonada a l’estació de Regua. Actualment només romanen en circulació quatre locomotores d’aquest tipus en tota Europa.

La locomotora és una màquina robusta, dotada de diverses innovacions tècniques que li conferien una gran potència i fiabilitat. El sistema 'compound' permetia aprofitar el mateix vapor dues vegades. D’aquesta forma es guanyava en eficiència energètica. L’alta exigència de les línies per on circulà no foren un inconvenient. El sistema 'mallet', és a dir, la instal·lació d’un grup de rodes motoritzat a la part davantera de la màquina, li permetia una molt bona adscripció en corbes tancades i pendents pronunciades.

Les línies del Douro

Durant bona part de la seva vida útil circulà per les línies de via estreta que unien la línia internacional que recorria la vall del Douro (de Porto fins a Salamanca), amb diverses valls secundàries. Concretament aquesta màquina circulà per la linha do Sabor i per la linha do Corgo.

La recuperació

La locomotora quedà abandonada a l’estació de Regua durant més de 25 anys, fins que a l’any 2009, l’Associació d’Amics del Ferrocarril de les Illes Balears la rescatà del seu oblit i la transportà a Mallorca. La Fundació FERROCAIB es feu càrrec de la seva recuperació. Actualment ja s’ha iniciat el procés de restauració.

Acte de celebració

Amb motiu de la celebració del centenari s’han organitzat diverses activitats. A les 10.30 h de diumenge, la Fundació FERROCAIB i l’Ajuntament de Sant Llorenç convoquen tots els ciutadans al Museu del Ferrocarril de Mallorca (estació de Son Carrió) per a celebrar el centenari. S’ha organitzat una exposició amb el títol 'Ara fa 100 anys' que explica la importància de la tecnologia del vapor, la història de la locomotora i com es concep el futur Museu del Ferrocarril, d’acord amb el pla museològic redactat. Col·laboraran en l’acte l’Associació de Preservació de Barques Històriques de Portocolom que exposarà un gussi de 100 anys, el Sr. José Banaudo, secretari de l’entitat GECP, que explota el Train de Pignes (Puget Theniers – França) i el Director del Museu Basc del Ferrocarril Sr. Juanjo Olaizola Elordi. Ambdues entitats compten amb locomotores en funcionament de la mateixa sèrie que la CP E 215 i ens explicaran el seu valor patrimonial i el seu ús com a tren històric als respectius territoris.

Finalment, s’ha recuperat el 'xiulet' de la locomotora el qual sonarà per primera vegada des de la retirada de circulació de la locomotora, l’any 1981.

La foto oficial la realitzarà el fotògraf Gaizka Taro amb màquines de fotografia de l’any 1890. Seguidament el mateix fotògraf realitzarà un taller pràctic i gratuït on explicarà com es realitzaven les fotografies ara fa 100 anys.

Fundació FERROCAIB

La Fundació FERROCAIB es creà l’any 2008 per a fomentar la preservació del patrimoni ferroviari i impulsar la creació del Museu del Ferrocarril de Mallorca. Actualment el seu patronat està compost per Serveis Ferroviaris de Mallorca, l’Associació d’Amics del Ferrocarril de les Illes Balears i diverses persones físiques. Al llarg dels anys ha aconseguit preservar i restaurar nombrosos vehicles que actualment es troben al Museu del Ferrocarril.