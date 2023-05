La UIB posa en marxa un nou programa d’emprenedoria i acceleració d’empreses per a joves

La Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Govern duran a terme un programa d’emprenedoria i acceleració d’empreses per a joves universitaris que es desenvoluparà fins al 2025 en tres fases d’actuació: la identificació d’emprenedors potencials (Inspira); la mentorització i formació especialitzada (Crea), i l’acompanyament, incubació i acceleració d’empreses (Avança).

La vicerectora d’Innovació i Transformació Digital, Loren Carrasco, ha presentat aquest dijous el programa a la comunitat universitària amb la participació d’estudiants, en un acte al qual han assistit el rector de la UIB, doctor Jaume Carot, i altres membres del Consell de direcció, així com la presidenta del Govern, senyora Francina Armengol; els senyors Iago Negueruela, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball; Miquel Company, conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura; Miquel À. Sureda, secretari autonòmic d’Universitat, Recerca i Política Lingüística; Manel Porras, director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular; i Josep Lluís Pons, director general de Política Universitària i Recerca.

La posada en marxa d’aquest programa, iBoost, és fruit d’un encàrrec de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears mitjançant la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, MP, i es desenvoluparà durant els exercicis 2023-2025, amb un pressupost total d’1.113.000 euros.

Identificació d’idees i projectes

El programa preveu diferents activitats per fomentar la cultura emprenedora, com ara conferències inspiradores, tallers, i reorientació de treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) cap a una perspectiva empresarial, amb l’objectiu de donar a conèixer l’autoocupació com una opció professional més entre la comunitat universitària de les Illes Balears, per tal d’identificar projectes emprenedors susceptibles a la creació d’empreses i estimular el teixit empresarial de les Illes Balears.

Programa de mentories i formació

A més, es posarà en marxa un programa formatiu en matèria d’emprenedoria que oferirà les eines i els recursos necessaris perquè les persones amb una idea de negoci puguin desenvolupar-la, validar-la i convertir-la en un projecte empresarial. El programa facilitarà formació especialitzada, mentories i acompanyament, possibilitat d’assistir a esdeveniments rellevants per als projectes, finançament per validar la viabilitat, espai de treball i suport en la comunicació i visibilitat per desenvolupar el seu projecte empresarial. Així mateix, es preveu l'organització d’un fòrum de l’emprenedoria.

L’objectiu a aconseguir amb aquestes actuacions és que els participants disposin d’un projecte definit amb un disseny del model de negoci viable econòmicament, així com d’un full de ruta amb els passos a seguir.

Incubadora de noves empreses

Finalment, es posarà en marxa un programa d’acompanyament, incubació i acceleració d’empreses. L’objectiu d’aquest servei és proporcionar el suport necessari per iniciar els millors projectes de negoci, incloure finançament per a les primeres fases de creació i madurar-los perquè puguin aconseguir fons addicionals públics i/o privats. D’aquesta manera es pretén aconseguir l’acceleració d’un conjunt d’empreses amb potencial de creixement i que contribueixin a la diversificació del teixit productiu.

Dins aquesta fase es preveu una convocatòria de subvencions per dotar de finançament addicional els projectes que hi resultin seleccionats. L’aportació addicional prevista per part del Govern el 2025 és d’1.350.000 euros.

Amb totes aquestes actuacions es pretén sensibilitzar i fomentar la cultura emprenedora entre més de 2.000 joves, captar i formar en desenvolupament d’idees de negoci 40 projectes d’emprenedors, així com finançar i accelerar la creació d’una quinzena d’empreses.