L'IB-Dona va fer 987 acreditacions de situació de violència masclista l'any 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha presentat la memòria de 2022 de l’IB-Dona i n’ha donat compte de les principals actuacions.

El pressupost assignat a l’IB-Dona l’any passat va ser de 6.733.407 €, la qual cosa significa que es va produir un augment del 14,9 % en relació amb el 2021 i, evidentment, això s’ha traduït en més activitat i una millora dels serveis de l’IB-Dona.

La consellera Garrido ha destacat que «s’han continuat les quatre línies d’actuació que es varen marcar a l’inici de la legislatura: empoderar les dones en l’àmbit econòmic, treballar la coeducació, reduir la ràtio entre víctimes de violència masclista i població i, finalment, aconseguir que les Illes siguin un territori lliure de turisme sexual». Garrido ha estat acompanyada durant la roda de premsa per la directora de l’IB-Dona, Maria Duran. La memòria de 2022 s’ha aprovat durant el Consell rector celebrat aquest dijous.

En l’àmbit de l’emprenedoria, l’IB-Dona ha mantingut programes amb les cambres de comerç de les Illes que han permès assessorar, en els tres darrers anys, més de 1.000 dones, de les quals 500 han elaborat el seu propi pla d’empresa i 90 han arribat a muntar el seu propi negoci.

En l’àmbit de la formació, des de l’any 2019 cada any s’han destinat 557.000 € dels fons del Pacte d’Estat contra la Violència cap a les Dones a la coeducació i prevenció de la violència masclista, mitjançant, per exemple, la implementació del Pla de Coeducació 2019-2022 i el Protocol de prevenció de les violències masclistes als centres escolars. La formació en aquest àmbit al llarg dels quatre darrers anys ha arribat a 865 docents de 195 centres educatius.

En aquest apartat, també cal destacar el Postgrau d’Especialista Universitari en Coeducació; la Càtedra de Violència de Gènere; la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere, que s’impulsa conjuntament amb la UIB, o les aules feministes d’Eivissa i Formentera. Aquestes i altres activitats formatives han permès que un total de 587 persones funcionàries, professionals i ciutadania en general s’hagin format amb programes de l’IB-Dona amb obtenció de certificat d’aptitud.

En l’àmbit de la prevenció, quant a les taules locals de coordinació i prevenció contra la violència de gènere als municipis, el 2022 s’ha continuat amb la contractació iniciada el 2019. En total, l’any passat hi havia constituïdes trenta taules locals de coordinació (vint a Mallorca, sis a Menorca, tres a Eivissa i una a Formentera), set més que l’any anterior. D’aquesta manera, ja hi ha taules de prevenció a la meitat dels municipis de les Illes (integrades per associacions, centres educatius, cossos i forces de seguretat...), mentre que fa quatre anys només n’hi havia cinc (Felanitx, Pollença, Manacor, Son Servera i Calvià).

En aquest eix, també cal destacar dos dels principals serveis que ofereix l’IB-Dona, com són el servei d’atenció 24 hores a víctimes de violència i el servei d’acompanyament. El passat mes de febrer ja es presentar la memòria del servei d’atenció 24 hores, del qual cal destacar l’evolució creixent, atès que, del 2019 al 2022, ha experimentat un increment del 34,24 % en el nombre de cridades (de 3.592 a 4.822), així com també del servei d’acompanyaments, que ha presentat un augment del 58,48 % en el nombre d’acompanyament a dones (de 342 a 542). Amb tot, cal destacar que des del passat 2 de maig el servei d’atenció també ofereix servei d’assessorament jurídic.

Pel que fa a la reparació de la violència masclista i les sortides que el Govern ofereix a les dones víctimes, el 2022, com a centre coordinador de les ordres de protecció de les Illes Balears, l’IB-Dona va fer un total de 987 acreditacions de situació de violència masclista, enfront de les 778 del 2021 (primer any que es va començar a fer). Aquestes acreditacions suposen el reconeixement de diferents drets i l’accés a diverses prestacions, com la xarxa de tutores per a víctimes de violència masclista del SOIB, la renda activa d’inserció per a dones víctimes, la targeta verda del Consorci de Transports de les Illes Balears, el bo social elèctric, el títol de família monoparental, les beques de menjador, l’ingrés mínim vital o l’exempció de matrícula a la Universitat de les Illes Balears, entre d’altres.

En la lluita contra el tràfic de dones i l’explotació sexual es col·labora amb entitats que fan feina en aquest àmbit, amb més de 500.000 euros. També cal destacar el Postgrau d’Expert Universitari en Tracta i Prostitució de la UIB, que també es finança. A més, en col·laboració amb la Direcció General d’Infància, que impulsa un projecte per impartir tallers en matèria d’explotació sexual infantil i adolescent en els centres educatius, s’ha arribat a formar més de 5.000 infants de 2n i 4t d’ESO.

Pel que fa a l’activitat del 2022, cal destacar l’increment del 53 % dels informes d’impacte de gènere emesos des de l’IB-Dona. Així, es varen elaborar 343 informes (enfront de 224 el 2021), dels quals 60 tenien propostes de millora en la part dispositiva i de modificació del llenguatge, 99 en la de modificació del llenguatge, 68 tenien propostes de millora en la part dispositiva i 112 eren informes en què no va caldre fer recomanacions per tenir incorporada plenament la perspectiva de gènere.

Per acabar, en l’apartat de subvencions cal destacar també que, en l’àmbit local, es varen atorgar 394.000 euros a 25 ajuntaments: 19 per a la contractació d’un tècnic o d’una tècnica per a l’execució de les tasques pròpies de les taules de coordinació de la violència de gènere i 6 per dur a terme investigacions i estudis d’àmbit local sobre prostitució i tràfic de dones i nines amb fins d’explotació sexual.

A més, es varen atorgar 300.000 euros a 27 entitats sense ànim de lucre, amb un total de 29 subvencions, de les quals 24 eren per programes adreçats a fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i erradicar la violència contra les dones, i 5 per a projectes de recerca i estudis sobre els factors que provoquen o accentuen la vulnerabilitat de les dones.