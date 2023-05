El Consell declara Bé d’Interès Cultural el conjunt de la central tèrmica d’Alcanada

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous la declaració de Bé d’Interès Cultural el conjunt de la central tèrmica d’Alcanada, a Alcúdia. Concretament, s’han declarat BIC en la categoria de conjunt històric els elements que formen la central i la colònia industrial. L’edifici central s’ha proclamat BIC en la categoria de monument.

A més, s’ha adjudicat a l’empresa pública TRAGSA l’execució de les tasques de revisió dels tancaments perimetrals i interiors de les parcel·les que integren la central, i dels tancaments d’accés a les diferents edificacions; el desbrossament i condicionament forestal, i la retirada dels residus i elements no contaminants de la central tèrmica d’Alcanada. Aquestes feines, que són la passa prèvia a la descontaminació del recinte, es preveu que comencin a final de juny. El pressupost total previst és de 350.000 euros.

La Comissió Europea va aprovar el desembre de 2022 el Programa de Transició Justa d’Espanya, que inclou la descontaminació de la central d’Alcúdia, proposada pel Consell de Mallorca. Així, la institució insular aconsegueix 4,2 milions d’euros del Fons de Transició Justa, que compensa tots els territoris d’Espanya afectats pels tancaments de les centrals tèrmiques.

Cronologia

El març del 2022, la Comissió de Patrimoni del Consell va incoar l’expedient per a declarar BIC el conjunt de la central d’Alcanada. Aquesta iniciativa tenia la voluntat de protegir el valor patrimonial i històric d’aquest conjunt d’arquitectura industrial. La central fou un projecte de Vázquez Molezún i el poblat annex el dissenyà l’arquitecte mallorquí Ferragut.

El desembre del mateix any, el Consell de Mallorca va comprar el conjunt industrial. Amb l’adquisició per la institució insular, es fa definitiva la protecció de tot aquest entorn, així com la descontaminació i rehabilitació de les restes industrials.

Importància del conjunt industrial

La central tèrmica d’Alcanada, al terme municipal d’Alcúdia, constitueix una fita important en el desenvolupament industrial de l’illa, ja que va aportar avenços tecnològics importants que varen contribuir al desenvolupament econòmic de Mallorca.

Més enllà d’aquests aspectes tecnològics, la central constitueix un exemple d’empresa local que va desenvolupar tot un seguit de polítiques socials, com ara la construcció del conjunt d’habitatges i altres serveis per als treballadors. En aquest sentit, s’ha de remarcar que aquest conjunt constitueix un dels únics exemples de poblats industrials construïts a les Balears pels aspectes tècnics, estètics i socials, entre d’altres, i un conjunt singular en l’àmbit de l’Estat.