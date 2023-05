Recopilen en una web el patrimoni documental dels 40 anys de l’autonomia de les Illes Balears

L’Institut d’Estudis Autonòmics ha impulsat, amb motiu dels 40 anys de l’Estatut d’Autonomia, la creació d’un web on es recopila el patrimoni documentals de les quatre dècades d’autonomia de les Illes Balears. El web 'Patrimoni documental dels 40 anys de l’Autonomia de les Illes Balears (1983-2023)' (40anysautonomiaib.uib.cat) , coordinat i desenvolupat pel Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) de la UIB, s’emmarca dins el projecte «Identificació, catalogació i divulgació dels documents més rellevants del patrimoni documental de l’Autonomia de les Illes Balears».

L’objectiu és aportar un espai digital de consulta de caràcter públic, obert i transversal al voltant de la documentació emmarcada dins l’actual etapa autonòmica (1983-2023), i també documentar els canvis socials, polítics i culturals succeïts a les Illes Balears des de la transició democràtica fins arribar a les actuals institucions autonòmiques.

El coordinador del projecte i professor de la UIB, Sebastià Serra, ha explicat que «la web també compta amb donacions fetes per una trentena de particulars de totes les Illes, que han volgut contribuir en aquesta tasca de coordinar la dispersió de documentació existent».

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha destacat que «És important comptar amb una recopilació tan rigorosa per poder entendre la història d’aquesta terra i que en quedi constància per a futures generacions que no han viscut aquesta evolució de l’autonomia».

Pel que fa als apartats del web, cal destacar-ne el bloc 'Documentació autonòmica', que està dividit en dos grans apartats: per una banda, l’apartat d’arxius particulars i, per una altra, el de guies d’arxius, biblioteques, centres de documentació i altres organismes. També hi ha un espai de recursos audiovisuals, un de cronologia i bibliografia i un d’actes commemoratius dels 40 anys.

A l’acte, que s’ha celebrat a l’Arxiu del Regne de Mallorca, a Palma, també hi han assistit el director general de Relacions Institucions i Cooperació Local, Francesc Miralles; el director general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, Miquel Àngel Coll, i el director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, Lluís Segura.