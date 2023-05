L'Oficina d'Atenció Directa per a víctimes de la repressió franquista es desplaçarà a les Pitiüses

L'equip de l'Oficina d'Atenció Directa per a les víctimes del cop d'estat, la Guerra Civil i la repressió franquista es desplaçarà la setmana vinent a Eivissa i Formentera per a atendre presencialment famílies pitiüses. El Govern contempla com a part del projecte establir un calendari de visites periòdiques a totes les Illes.

Segons ha informat la conselleria competent, així s'oferirà als familiars la possibilitat d'intercanviar informació amb la Direcció General de Memòria Democràtica de manera individualitzada, i també rebran assessorament jurídic i atenció psicològica. Això suposa, segons afirmen, «una iniciativa pionera a nivell estatal que pretén complir amb les reclamacions de Nacions Unides i del moviment memorialista».

D'aquesta manera, la direcció general informarà de primera mà sobre els projectes que està duent a terme l'executiu balear en matèria de memòria democràtica, posant l'accent en la informació sobre la cerca de les víctimes i la realització de proves d'ADN per a futures identificacions. A més, es documentaran audiovisualment els testimonis dels familiars que ho sol·licitin, que passaran a formar part d'un futur Fons Documental de la Memòria i que podran ser traslladats a la fiscal de la Sala de Drets Humans i Memòria Democràtica.