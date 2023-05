El Govern defensa una estratègia per a les illes de la Unió Europea en el Dia d'Europa

El Consell de Govern ha aprovat una declaració institucional amb motiu de la celebració del Dia d’Europa, el 9 de maig, en la qual apel·la als valors de la construcció del projecte europeu i reivindica una estratègia específica per a les illes en el marc de la UE.

Aquesta Declaració remarca l’oportunitat que ofereix el fet que l'Estat espanyol assumeixi la presidència del Consell de la UE, durant el segon semestre del 2023, per assolir el pacte d’illes en l’àmbit europeu.

El Govern defensa la necessitat de desenvolupar l’atenció especial a les illes que s’estableix al Tractat de Funcionament de la UE, per tal de millorar la competitivitat dels seus territoris i fomentar el desenvolupament i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants. Des d’una mirada europeista i mediterrània, es vol posar de manifest la importància cabdal d’una estratègia europea per a les illes.

La Declaració recull l’acció exterior desenvolupada des de les Illes Balears en el reconeixement europeu del fet insular mediterrani, així com la defensa del Govern davant la necessitat que les institucions europees reconeguin les vulnerabilitats dels territoris insulars per garantir la igualtat amb la resta de territoris continentals. Així mateix, reivindica la contribució de les Illes Balears a la promoció d’una Europa més sostenible, inclusiva i pròspera i el compromís de treballar per un continent més fort i unit.

D’altra banda, la Declaració institucional aprovada expressa novament la seva solidaritat i suport al poble ucraïnès i la condemna a la guerra, reivindicant més que mai els valors de la pau, la unitat i l’agermanament.

Cal recordar que l’efemèride commemora la pau i la unitat d’Europa coincidint amb l’aniversari de la Declaració Schuman, en la qual el ministre francès d’Afers Exteriors Robert Schuman va reclamar una nova forma de cooperació política i de reconstrucció després d’un conflicte bèl·lic entre les nacions europees com la Segona Guerra Mundial. Una proposta que avui és considerada com l’inici del projecte europeu.



Actes commemoratius del 9 de maig

El Govern commemora el Dia d’Europa 2023, aquest 9 de maig, amb un acte institucional que serà l’esdeveniment principal d’un programa que tendrà continuïtat durant tot el mes de maig a les quatre illes.

Aquest acte, que tendrà com a escenari la sala Aljub del Museu Es Baluard de Palma, inclourà la participació de les principals autoritats de les Illes i les actuacions musicals del Cor de Dones i de la Coral de la Universitat de les Illes Balears. Més de 60 cantaires, entre ambdós grups, que clausuraran l’acte cantant junts l’himne d’Europa, l’Himne a l’alegria, de la Novena Simfonia de Beethoven.

D’altra banda, com cada any, el Consolat de Mar i altres edificis emblemàtics de diverses institucions i ajuntaments de les Illes Balears s’enllumenaran de color blau al vespre per commemorar la data.

Altres activitats

A més dels esdeveniments prevists per a dimarts, se celebraran altres activitats per apropar la Unió Europea a tots els ciutadans.

Així, fins al 5 de juny, una trentena de biblioteques municipals de les Illes acolliran tallers i contacontes per posar a l’abast dels infants i joves el coneixement dels drets que comporta la ciutadania europea, la diversitat cultural dels pobles que formen part de la UE i la necessitat de respectar i protegir aquestes diferències.

D’altra banda, ha tengut lloc el concurs musical del Dia d’Europa, en el qual enguany han participat quatre grups i sis solistes interpretant l’himne d’Europa. En els pròxims dies es coneixeran els guanyadors d’aquest certamen, que opten a un premi de 300 € en la categoria de solistes (infantil i adult) i de 600 € en la de grup (infantil, adult i mixt).

La Unió Europea ha declarat enguany com l’Any Europeu de les Competències, el qual posa el focus en les habilitats professionals dels europeus, en ajudar els treballadors a assolir una ocupació de qualitat i les empreses a abordar la qualificació professional per millorar la competitivitat. Per això, es desenvoluparan actes i campanyes de sensibilització a tots els països membres.