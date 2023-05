Èxit de participació en les activitats i tallers de l'Acampallengua

L'Acampallengua 2023 arriba aquest diumenge a la seva fi. Han estat dos dies intensos que han aplegat milers de joves d'arreu de Mallorca amb un objectiu comú: la defensa de la llengua catalana. La darrera jornada ha arrencat a les 10.30 hores del dematí, amb tallers i activitats a càrrec de l'Agrupament Escolta i Guia Sa Marjal, de Sa Pobla. Més tard, ha arrencat el torneig de truc, així com un taller teatral d'actituds lingüístiques, de la mà d'Ivan Martín.

Mentrestant, al Centre Cultural de la Congregació, s'hi ha duit a terme una xerrada sobre drets lingüístics, a càrrec d'Antoni Llabrés Fuster (a la imatge), del departament de dret públic de la UIB.

L'oferta musical ha continuat aquest diumenge, ja que els assistents de l'Acampallengua han pogut gaudir d'una ballada popular amb Rissaga i Ramellets, així com d'un concert familiar a càrrec del grup Cucorba.

Finalment, al migdia s'ha fet entrega dels premis del concurs literari impulsat per Joves de Mallorca per la Llengua, on també s'hi ha fet una lectura en veu alta d'un fragment de les obres premiades.

Durant tot el cap de setmana, milers de persones han passat per Sa Pobla per gaudir de les activitats emmarcades a l'Acampallengua 2023, de manera que ha quedat palès que la llengua catalana «és més viva que mai» i que el jovent de Mallorca «continuarà assumint el deure de defensar-la».