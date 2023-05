L'ASM insta els partits de país a «no entrar en governs del PP o del PSOE»

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), reunida en assemblea general aquest dissabte, va aprovar, una vegada més, demanar el vot per als partits de país de cara a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. Si bé lamenten «la manca d'opcions polítiques que duguin la independència al programa electoral, única via realista per solucionar els grans problemes que afecten les Balears, com són l'espoli fiscal, la substitució lingüística, la manca d'autogovern i la superpoblació», consideren que «uns partits de país forts i en creixement, amb el poder de decisió aquí i no als despatxos de Madrid, són fonamentals per defensar el benestar de la ciutadania».

Al mateix temps, l'ASM fa una crida als partits de país «perquè no participin en governs presidits pels partits d'obediència madrilenya, siguin PP o PSOE». «Aquests darrers quaranta anys s'ha demostrat de sobres que fer de crossa o d'apèndix dels partits espanyols no només no serveix per a millorar les condicions de vida a les nostres Illes, sinó que el fet de ser corresponsables de les nefastes accions de govern dels partits comandats des de Madrid els acaba passant factura a les eleccions», ha assegurat.

En aquest sentit, l'ASM els reclama, per tant, que «s'abstenguin de governar amb els partits espanyolistes, facin valer el seu vot dins el Parlament i votin sempre en funció dels seus programes. Aquesta és l'única manera de no defraudar els votants, guanyar credibilitat i sembrar de cara al futur».