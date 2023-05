L'Acampallengua ens convida... l'Acampallengua ens espera

Amb milers de joves preparats per a acampar a Sa Pobla, un atapeït programa d'activitats, el millor cartell possible per a un concert, servei de tren reforçat i els poblers i pobleres expectants, l'Acampallengua 2023 convida a la participació de tothom, de totes les edats.

Aquest cap de setmana, la cita per a tota la gent que estima la nostra llengua és a Sa Pobla. És una cita amb el millor de nosaltres mateixos i amb la Història.

Joves de Mallorca per la Llengua, l'associació juvenil en defensa del català, celebra dies 6 i 7 de maig una nova edició de l'Acampallengua. L'esdeveniment, a part del concert en què Antònia Font ocupa el cap de cartell, està conformat per un seguit d'activitats que es desenvoluparan a diversos llocs de Sa Pobla durant tot el cap de setmana.

Durant el matí de dissabte s’organitzen, a la zona comuna de l’escola i el poliesportiu, dues activitats esportives competitives al poliesportiu, consistents en un torneig de bàsquet i un de futbol, d’equips mixtes. Alhora, tendran lloc un taller de tir amb fona, un taller de defensa personal, una mostra participativa de castellers i un taller d’art, que culminarà en la confecció d’un mural a una paret a la zona de concerts.

Durant la mateixa franja horària, s’oferiran al centre cultural Sa Congregació tres xerrades successives formatives, que tenen per objectiu contribuir en la formació crítica del jovent assistent a l’Acampallengua i crear un clima propici per a l’aprenentatge i el debat. Els col·loquis versaran sobre ecologisme (a càrrec del GOB), sobre sociolingüística (impartit per professorat de la UIB) i sobre sexualitat (ofert per l’entitat sense ànim de lucre Ben Amics).

Durant l’horabaixa de dissabte continuen les xerrades formatives a Sa Congregació, amb una taula rodona d’associacionisme juvenil i una sobre qüestions socials, a càrrec de l’associació Pa i mel. Simultàniament, a la plaça Alexandre Ballester s’oferiran un taller de glosa i un taller de ball de bot, a fi que tothom pugui participar a la glosada i a la ballada que se celebraran posteriorment a la Plaça Major. Havent acabat totes aquestes activitats, tendrà lloc un cercavila, a càrrec de les agrupacions de Sa Pobla, que conduirà els assistents des del centre del poble a la zona de concerts.

Durant tot el dia de dissabte, entre el començament de les activitats i la clausura de la ballada, hi haurà al Museu Can Planes una exposició de material històric de l’entitat, amb mostres de marxandatge dels diversos esdeveniments celebrats per Joves per la Llengua durant els seus gairebé trenta anys d’història. El centre cultural també acollirà una fira d’entitats, a fi que diverses organitzacions de l’illa que desenvolupin tasques de promoció cultural o acció social puguin publicitar-se i explicar la seva obra. Allà mateix les emissores Sa Pobla Ràdia i Ona Mediterrània durant a terme una cobertura general de l’esdeveniment.

Diumenge dematí s’organitzaran a la plaça Alexandre Ballester unes activitats infantils, a càrrec de l’Agrupació Escoltes de Sa Pobla i del grup d’animació Cucorba, que duraran previsiblement fins hora de dinar. Simultàniament, a la plaça Major del poble se celebrarà un torneig de truc, organitzat en col·laboració amb la Federació Balear de Truc. Mentrestant, al centre Sa Congregació s’oferirà als assistents una xerrada sobre drets lingüístics a càrrec de professorat de la UIB i, posteriorment, tendrà lloc l’acte d’entrega de premis del certamen literari que anualment convoca l’entitat per la diada de Sant Jordi, amb lectura de les obres guardonades i un breu recital poètic. A Can Planes se celebrarà un taller teatral d’actituds lingüístiques.

Havent acabat les activitats del matí de diumenge, s’oferirà un dinar popular a la plaça Alexandre Ballester. A continuació, com acte de cloenda de l’Acampallengua, està prevista una ballada popular amb l’actuació de Ramellets. Tota aquesta informació es pot consultar detalladament a l'Instagram o al Twitter de l'entitat, o a un document de preguntes freqüents.