El Sindicat Alternativa critica que les directrius del Govern espanyol per a l'estabilització no tenen en compte la insularitat

El Sindicat Alternativa ha valorat positivament l’anunci que va fer divendres passat la Conselleria d’Educació sobre la possibilitat de poder triar illa d’examen per als opositors. «Una vegada més la pressió dels docents ha fet rectificar aquesta Conselleria», han remarcat. Així, han apuntat que han demanat més informació sobre aquest canvi.

A més, han aprofitat per a demanar que els membres dels tribunals siguin triats també entre els docents de la mateixa illa, per tal d’evitar desplaçaments i despeses innecessàries i que no es concentrin el dia 25 de juny les dues proves de la part A (tema) i la part B (supòsit pràctic) de les oposicions de reposició.

Des del Sindicat Alternativa han volgut recordar una vegada més que aquest procés d’estabilització «s’ha fet en consonància amb les directrius del govern central i això no ha permès tenir en compte el factor de la insularitat. Aquest factor tan important que no ha tingut en compte el Ministerio ens perjudica».